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Три дня до весны

Три дня до весны

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 04.05.2017
 
Режиссер:
Александр Касаткин
  
Актеры:
Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнев, Елена Лотова
  
Жанр:
детектив, семейный
  
Продолжительноcть:
103 мин
 
  
 

 

Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…

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Сегодня
10:10 Киносити
12:35 Химик (Ефремов)
13:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:10 Киреевский ГДК
13:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:10 Кинотеатр Венёва
13:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:10 Синема 3D (Кимовск)
14:05 Киносити
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
18:00 Юность (Узловая)
18:00 ДК Белёва
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:50 Химик (Ефремов)
19:55 Киносити
20:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:15 Кинотеатр Венёва
20:15 Синема 3D (Кимовск)
20:15 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:15 Киреевский ГДК
20:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:55 Киносити
23:55 Киносити
Завтра
10:10 Киносити
12:35 Химик (Ефремов)
13:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:10 Киреевский ГДК
13:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:10 Кинотеатр Венёва
13:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:10 Синема 3D (Кимовск)
14:05 Киносити
17:55 Киносити
18:00 Юность (Узловая)
18:00 ДК Белёва
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:50 Химик (Ефремов)
19:55 Киносити
20:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:15 Кинотеатр Венёва
20:15 Синема 3D (Кимовск)
20:15 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:15 Киреевский ГДК
20:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:55 Киносити
23:55 Киносити
6 мая, суббота
10:10 Киносити
12:35 Химик (Ефремов)
13:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:10 Кинотеатр Венёва
13:10 Синема 3D (Кимовск)
14:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:00 Киреевский ГДК
14:05 Киносити
17:55 Киносити
18:00 Юность (Узловая)
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:50 ДК Белёва
19:50 Химик (Ефремов)
19:55 Киносити
20:15 Кинотеатр Венёва
20:15 Синема 3D (Кимовск)
20:15 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:05 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:05 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:05 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:05 Киреевский ГДК
21:55 Киносити
23:55 Киносити
01:55 Киносити
7 мая, воскресенье
10:10 Киносити
12:35 Химик (Ефремов)
13:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:10 Кинотеатр Венёва
13:10 Синема 3D (Кимовск)
14:00 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:00 Киреевский ГДК
14:05 Киносити
17:55 Киносити
18:00 Юность (Узловая)
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:50 ДК Белёва
19:50 Химик (Ефремов)
19:55 Киносити
20:15 Кинотеатр Венёва
20:15 Синема 3D (Кимовск)
20:15 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:05 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:05 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:05 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
21:05 Киреевский ГДК
21:55 Киносити
23:55 Киносити
01:55 Киносити
8 мая, понедельник
10:10 Киносити
12:35 Химик (Ефремов)
13:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:10 Кинотеатр Венёва
13:10 Синема 3D (Кимовск)
13:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:10 Киреевский ГДК
14:05 Киносити
17:55 Киносити
18:00 Юность (Узловая)
18:00 ДК Белёва
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:50 Химик (Ефремов)
19:55 Киносити
20:15 Кинотеатр Венёва
20:15 Синема 3D (Кимовск)
20:15 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:15 Киреевский ГДК
20:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
23:55 Киносити
00:13 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
01:55 Киносити
9 мая, вторник
10:10 Киносити
12:35 Химик (Ефремов)
13:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:10 Кинотеатр Венёва
13:10 Синема 3D (Кимовск)
13:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:10 Киреевский ГДК
14:05 Киносити
17:55 Киносити
18:00 ДК Белёва
18:00 Юность (Узловая)
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:50 Химик (Ефремов)
19:55 Киносити
20:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:15 Кинотеатр Венёва
20:15 Синема 3D (Кимовск)
20:15 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:15 Киреевский ГДК
20:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
23:55 Киносити
00:13 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
01:55 Киносити
10 мая, среда
10:10 Киносити
12:35 Химик (Ефремов)
13:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:10 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:10 Кинотеатр Венёва
13:10 Синема 3D (Кимовск)
13:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:10 Киреевский ГДК
14:05 Киносити
17:55 Киносити
18:00 ДК Белёва
18:00 Юность (Узловая)
18:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:50 Химик (Ефремов)
19:55 Киносити
20:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:15 Кинотеатр Венёва
20:15 Синема 3D (Кимовск)
20:15 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:15 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:15 Киреевский ГДК
20:15 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:15 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 Киносити
23:55 Киносити
00:13 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
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