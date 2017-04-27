Три дня до весны
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 04.05.2017
Режиссер:
Александр Касаткин
Актеры:
Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнев, Елена Лотова
Жанр:
детектив, семейный
Продолжительноcть:
103 мин
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Сегодня
|10:10
|Киносити
|12:35
|Химик (Ефремов)
|13:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:10
|Киреевский ГДК
|13:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|13:10
|Кинотеатр Венёва
|13:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:10
|Синема 3D (Кимовск)
|14:05
|Киносити
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|18:00
|Юность (Узловая)
|18:00
|ДК Белёва
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:50
|Химик (Ефремов)
|19:55
|Киносити
|20:15
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|20:15
|Кинотеатр Венёва
|20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|20:15
|Киреевский ГДК
|20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:55
|Киносити
|23:55
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|12:35
|Химик (Ефремов)
|13:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:10
|Киреевский ГДК
|13:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|13:10
|Кинотеатр Венёва
|13:10
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|13:10
|Синема 3D (Кимовск)
|14:05
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|Юность (Узловая)
|18:00
|ДК Белёва
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:50
|Химик (Ефремов)
|19:55
|Киносити
|20:15
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|20:15
|Кинотеатр Венёва
|20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|20:15
|Киреевский ГДК
|20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:55
|Киносити
|23:55
|Киносити
6 мая, суббота
|10:10
|Киносити
|12:35
|Химик (Ефремов)
|13:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:10
|Кинотеатр Венёва
|13:10
|Синема 3D (Кимовск)
|14:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|14:00
|Киреевский ГДК
|14:05
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|Юность (Узловая)
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:50
|ДК Белёва
|19:50
|Химик (Ефремов)
|19:55
|Киносити
|20:15
|Кинотеатр Венёва
|20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|21:05
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|21:05
|Киреевский ГДК
|21:55
|Киносити
|23:55
|Киносити
|01:55
|Киносити
7 мая, воскресенье
|10:10
|Киносити
|12:35
|Химик (Ефремов)
|13:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:10
|Кинотеатр Венёва
|13:10
|Синема 3D (Кимовск)
|14:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|14:00
|Киреевский ГДК
|14:05
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|Юность (Узловая)
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:50
|ДК Белёва
|19:50
|Химик (Ефремов)
|19:55
|Киносити
|20:15
|Кинотеатр Венёва
|20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:05
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|21:05
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|21:05
|Киреевский ГДК
|21:55
|Киносити
|23:55
|Киносити
|01:55
|Киносити
8 мая, понедельник
|10:10
|Киносити
|12:35
|Химик (Ефремов)
|13:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:10
|Кинотеатр Венёва
|13:10
|Синема 3D (Кимовск)
|13:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|13:10
|Киреевский ГДК
|14:05
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|Юность (Узловая)
|18:00
|ДК Белёва
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:50
|Химик (Ефремов)
|19:55
|Киносити
|20:15
|Кинотеатр Венёва
|20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:15
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|20:15
|Киреевский ГДК
|20:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|23:55
|Киносити
|00:13
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|01:55
|Киносити
9 мая, вторник
|10:10
|Киносити
|12:35
|Химик (Ефремов)
|13:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:10
|Кинотеатр Венёва
|13:10
|Синема 3D (Кимовск)
|13:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|13:10
|Киреевский ГДК
|14:05
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|ДК Белёва
|18:00
|Юность (Узловая)
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:50
|Химик (Ефремов)
|19:55
|Киносити
|20:15
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|20:15
|Кинотеатр Венёва
|20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|20:15
|Киреевский ГДК
|20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|23:55
|Киносити
|00:13
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|01:55
|Киносити
10 мая, среда
|10:10
|Киносити
|12:35
|Химик (Ефремов)
|13:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:10
|Кинотеатр Венёва
|13:10
|Синема 3D (Кимовск)
|13:10
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|13:10
|Киреевский ГДК
|14:05
|Киносити
|17:55
|Киносити
|18:00
|ДК Белёва
|18:00
|Юность (Узловая)
|18:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:50
|Химик (Ефремов)
|19:55
|Киносити
|20:15
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|20:15
|Кинотеатр Венёва
|20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|20:15
|Киреевский ГДК
|20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|20:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|23:55
|Киносити
|00:13
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
Сегодня
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:25
|ДК Белёва
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:10
20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:10
20:15
|Киносити
|
10:10
14:05
17:55
19:55
21:55
23:55
|Кинотеатр Венёва
|
13:10
20:15
|Киреевский ГДК
|
13:10
20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:10
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Химик (Ефремов)
|
12:35
19:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
13:10
20:15
|Юность (Узловая)
|
18:00
Завтра
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:25
|ДК Белёва
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:10
20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:10
20:15
|Киносити
|
10:10
14:05
17:55
19:55
21:55
23:55
|Кинотеатр Венёва
|
13:10
20:15
|Киреевский ГДК
|
13:10
20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:10
20:15
|Химик (Ефремов)
|
12:35
19:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
13:10
20:15
|Юность (Узловая)
|
18:00
6 мая, суббота
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:25
|ДК Белёва
|
18:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
21:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:10
20:15
|Киносити
|
10:10
14:05
17:55
19:55
21:55
23:55
01:55
|Кинотеатр Венёва
|
13:10
20:15
|Киреевский ГДК
|
14:00
21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:10
20:15
|Химик (Ефремов)
|
12:35
19:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:00
21:05
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:00
21:05
|Юность (Узловая)
|
18:00
7 мая, воскресенье
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:25
|ДК Белёва
|
18:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
21:05
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:10
20:15
|Киносити
|
10:10
14:05
17:55
19:55
21:55
23:55
01:55
|Кинотеатр Венёва
|
13:10
20:15
|Киреевский ГДК
|
14:00
21:05
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:10
20:15
|Химик (Ефремов)
|
12:35
19:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:00
21:05
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
14:00
21:05
|Юность (Узловая)
|
18:00
8 мая, понедельник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:25
|ДК Белёва
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:10
20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:10
20:15
|Киносити
|
10:10
14:05
17:55
19:55
21:55
23:55
01:55
|Кинотеатр Венёва
|
13:10
20:15
|Киреевский ГДК
|
13:10
20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:10
20:15
|Химик (Ефремов)
|
12:35
19:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
20:15
00:13
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
13:10
20:15
|Юность (Узловая)
|
18:00
9 мая, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:25
|ДК Белёва
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:10
20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:10
20:15
|Киносити
|
10:10
14:05
17:55
19:55
21:55
23:55
01:55
|Кинотеатр Венёва
|
13:10
20:15
|Киреевский ГДК
|
13:10
20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:10
20:15
|Химик (Ефремов)
|
12:35
19:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
20:15
00:13
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
13:10
20:15
|Юность (Узловая)
|
18:00
10 мая, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:25
|ДК Белёва
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:10
20:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:10
20:15
|Киносити
|
10:10
14:05
17:55
19:55
21:55
23:55
|Кинотеатр Венёва
|
13:10
20:15
|Киреевский ГДК
|
13:10
20:15
|Синема 3D (Кимовск)
|
13:10
20:15
|Химик (Ефремов)
|
12:35
19:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
20:15
00:13
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:10
20:15
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
13:10
20:15
|Юность (Узловая)
|
18:00