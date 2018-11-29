Выходные в Туле: 30 ноября - 2 декабря

В последние выходные осени вас ждут искрометные спектакли, яркие концерты и море крутых фильмов, также постепенно начинаем готовиться к Новому году.

Акция «Музей для всех!»

В эти выходные проходит всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!». В рамках акции лица с ограниченными возможностями смогут бесплатно посетить некоторые музеи. Цель акции — привлечь внимание общества к важности равноправного участия всех, включая людей с ограниченными возможностями в культурной жизни. В Тульской области к акции присоединились музей оружия и «Куликово Поле». Акция пройдет 1 и 2 декабря.

1 и 2 декабря все экспозиции здания-шлем будут работать бесплатно для лиц с ограниченными возможностями. Гости познакомятся с уникальной коллекцией огнестрельного и холодного оружия, посетят револьверную мастерскую, пройдут через окоп первой мировой войны, послушают истории виртуальных рассказчиков и увидят экспонаты Зала Славы российского оружия.

В рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» музей подготовил специальную программу для людей с инвалидностью. 1 и 2 декабря в музеях комплекса «Куликово Поле» пройдут бесплатные встречи в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». Подробности в афише.

Концерты

Когда: 30 ноября, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1100 р.

В пятницу группа «НАИВ» отметит свое 30-летие на сцене Harat's pub. Специальная концертная программа включает в себя не только самые лучшие хиты за всю 30-летнюю историю группы, но и «боевики» с недавно вышедшей десятой номерной студийной пластинки — Make NAÏVE Great Again! Своим названием альбом подтверждает решительный настрой музыкантов.

Когда: 1 декабря, суббота, 20.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 1190 р. 1800 — в день концерта

На сцене клуба М2 с большим праздничным концертом выступят матерые московские альтернативщики — Глеб Самойлов и The Matrixx. По случаю восьмилетия группы, музыканты исполнят песни, написанные маэстро в разные годы творчества: яркие, любимые и сильнейшие хиты The Matrixx и избранные творения Агата Кристи. Артисты обещают яркое звуковое и световое шоу, а значит будет эпатажно, громко, дерзко и горячо!

Театр

Когда: 30 ноября, пятница, 18.30

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1200 р.

В пятницу в Городском концертном зале состоится легендарная «Cильва» Имре Кальмана! В главных ролях — артисты Московской оперетты. Будущий княз Воляпюк, а ныне просто самолюбивый молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг друга. Эдвин даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться — несмотря на неизбежный скандал. Но… В оперетте всегда появляется «но», и всегда не одно. Вас ждет блистательная игра звёзд Московского театра оперетты.

Когда: 1 декабря, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1000−2500 р.

В субботу на сцене Городского концертного зала состоится постановка «Синдром счастья, или ложь по контракту» с участием звезд кино. Успешный молодой человек несчатен в любви. Отчаявшись, он решает, что для полноценной жизни ему просто необходима семья, которой он всё никак не может обзавестись и не находит лучшего варианта решения проблемы, чем просто купить её…

Когда: 2 декабря, воскресенье, 19.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 1200 -2500 р.

В воскресенье в Городском концертном зале состоится спектакль по пьесе Филиппа Леллуша (Philippe Lellouche) «Пить, курить и превышать скорость» («Boire, Fumer et Conduire Vite»). По сюжету трое мужчин накануне Рождества оказались в КПЗ за административные правонарушения. Один — за курение в неположенном месте, второй — за алкогольное опьянение, третий — за превышение скорости. В эту ночь никто не придет им на помощь, только молоденькая девушка-адвокат, которая оказывается вовсе не адвокатом.

Когда: 1 декабря, суббота, 19.00

Где: «Барабан», арт-площадка, Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

Цена: 100 р.

В субботу на арт-площадке «Барабан» выступит Мастерская индивидуальной режиссуры и представит зрителю яркий театральный перформанс. В программе выступления: видеопоэзия, анимация, клипы, документация акции, полисемантические манипуляции, видеоарт, индивидуальные аберрации. После показа состоится обсуждение.

Фестиваль

Когда: 1 декабря, суббота, 12:00

Где: Тульские самовары, музей, Тула, улица Менделеевская, 8

Вход свободный, на автобусную экскурсию требуется предварительная регистрация.





Молодежный центр «Спектр» организует в Туле военно-исторический фестиваль «ТУЛЬСКИЙ РУБЕЖ». Участников ждет автобусная экскурсия по местам боев в черте города. Автобус отправится по маршруту: Тульский кремль, ул. Кауля, ул. Михеева, ул. Тимирязева, ул. Агеева, пл. Победы, Мясново.

Во второй части гостей ждет интерактивная программа в военно-историческом комплексе «Рубеж обороны»: выставки, мастер-класс по сборке АК-47 и песни военных лет. В завершение гостей ждет чай из самовара и уютное место, где можно отдохнуть и погреться у костра. Полное расписание смотрите в афише мероприятия.

Детям

Когда: 30 ноября, пятница, 11.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя

Тула, улица Коминтерна, 2

Цена:270−300 р.

В пятницу в тульском ТЮЗе пройдет премьера постановски по мотивам по мотивам знаменитой сказки А. Толстого о приключениях деревянного мальчика. Спектакль пройдет в формате венецианского карнавала — всем нам знакомые с детства персонажи будут представлены в весьма необычном виде. Так, например, папа Карло будет вовсе не старый шарманщик, а таинственный алхимик. Смысловая нагрузка будет также отличаться от детской сказки.

Когда: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Где: 2 декабря, воскресенье, 12.00

Вход по предварительной регистрации.

Занятие для детей от 5 лет с дизайнером и преподавателей абстрактного искусства Машей Игнатьевой. Вместе с Машей ребята изготовят своими руками небольшой новогодний зин-журнал, где каждый участник расскажет про семейные традиции и любимые атрибуты праздника: снег, блестки, мишуру, ожидание подарков!

Выставка

Когда: 30 ноября — 2 декабря, с 10.00 (до 31 марта 2019 года)

Где: Музей оружия, здание-шлем

Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)

Стоимость: взрослые — 450 р., пенсионеры РФ/студенты — 300 р., до 16 лет — вход свободный.

Новая экспозиция насчитывает более 1200 миниатюр, среди них воины древних государств Востока, античной Греции, Римской империи, западноевропейских армий Средневековья и Нового времени, а также Древней Руси, Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Все они выполнены с высочайшей точностью и полностью соответствуют реалиям своих эпох. В ряду представленных шедевров и лучшие образцы стендовых моделей танков Первой и Второй мировых войн и другой боевой техники ХХ — начала ХХI вв.

Яркой деталью выставка станет композиция рыцарей круглого стола во главе с легендарным королем Артуром, а также макеты средневековых крепостей.

Лекции

Когда: 1 декабря, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный

В субботу на «Октаве» пройдет лекция «Рождественское кино — традиции и новые жанры». Лекцию проведет журналистка и кинокритик Алиса Таёжная. Алиса — автор изданий The Village, Wonderzine, Афиша Daily, PБК, КиноПоиск, Искусство кино.

На примере разных фильмов Алиса рассмотрит историю западного Рождества и российского Нового года, сравнит обычаи и предложит гостям кластера понаблюдать, как кино XX и XXI века работает со стереотипами о большом празднике, дружной семье и ожидании чуда.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Когда: 2 декабря, воскресенье, 14.00

Где: «Типография», Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 70-а

Вход свободный

В «Типографии» пройдет очередное заседание киноклуба. Это еженедельные встречи с просмотром фильм по выбору зрителей на языке оригинала, и дальнейшим обсуждением. Темой этого заседания стали фильмы в стиле нуар. Один из шести фильмов будет выбран голосованием и показан на заседании клуба.

В кино выходит фильм Леонардо ДиКаприо про Робина Гуда. Фильм ознакомит зрителей с зарождением легенды о знаменитом разбойнике, который крал у богачей и раздавал все награбленные драгоценности беднякам. Герой решает навести порядок в Англии и запускает маховики массовой революции, в центре которой сам и окажется.

Цена: от 140 р.

Братья Систерс

В кино выходит вестерн по книге Патрика Девитта «Братья Систерс». Фильм перенесёт зрителя в эпоху вестернов на Дикий Запад и расскажет о том, как две лучших охотника за головами отправляются на поиски одного смекалистого и проворного авантюриста. Героев ждет немало приключений во всей Калифорнии тех времен.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начинаются первые новогодние мультфильмы. На экраны выходит семейный мультфильм о приключениях маленькой лошадки Эллиота. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость! У него есть всего 3 дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел! Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.