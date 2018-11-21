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Робин Гуд: Начало

Робин Гуд: Начало

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 29.11.2018
 
Режиссер:
Отто Батхёрст
  
Актеры:
Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон, Джейми Дорнан, Пол Андерсон, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Тим Минчин, Бьерн Бенгтссон, Йен Пек
  
Жанр:
приключения, боевик
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

 

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

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