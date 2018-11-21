Робин Гуд: Начало
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 29.11.2018
Режиссер:
Отто Батхёрст
Актеры:
Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон, Джейми Дорнан, Пол Андерсон, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Тим Минчин, Бьерн Бенгтссон, Йен Пек
Жанр:
приключения, боевик
Продолжительноcть:
116 мин
Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:30
|Киносити
|12:45
|Киносити
|15:00
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|17:15
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:35
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
|23:15
|Синема Стар
|00:00
|Киносити
14 декабря, пятница
|23:45
|Киносити
15 декабря, суббота
|23:45
|Киносити
16 декабря, воскресенье
|23:45
|Киносити
17 декабря, понедельник
|23:45
|Киносити
18 декабря, вторник
|23:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
16:10
20:35
|Киносити
|
10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
00:00
|Синема Стар
|
23:15
Завтра
|Киносити
|
23:45
00:00
14 декабря, пятница
|Киносити
|
23:45
15 декабря, суббота
|Киносити
|
23:45
16 декабря, воскресенье
|Киносити
|
23:45
17 декабря, понедельник
|Киносити
|
23:45
18 декабря, вторник
|Киносити
|
23:45