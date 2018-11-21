Робин Гуд: Начало

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 29.11.2018

Режиссер: Отто Батхёрст

Актеры: Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Бен Мендельсон, Джейми Дорнан, Пол Андерсон, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Тим Минчин, Бьерн Бенгтссон, Йен Пек

Жанр: приключения, боевик

Продолжительноcть: 116 мин

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.