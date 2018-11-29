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Медицинский центр «МЕДИКА.ЛАБ»: На страже женского здоровья

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Медицинский центр «МЕДИКА.ЛАБ»: На страже женского здоровья

Каждая женщина должна посещать гинеколога минимум один раз в год. В «МЕДИКА.ЛАБ» можно не только получить консультацию квалифицированного врача, но и сделать все необходимые медицинские исследования: анализы и УЗИ. 

По словам специалистов, в последнее время в мире увеличилось число онкологических заболеваний, в том числе среди женщин. Представительницы прекрасного пола все чаще сталкиваются с такими недугами, как патология молочной железы и рак шейки матки. Спровоцировать болезни могут экология, питание, образ жизни и наследственная предрасположенность. И главное, чем может обезопасить себя девушка, – это профилактические обследования у врача.

– Здоровье должно быть на первом месте. Я говорю своим пациентам, что в качестве подарка на день рождения вместо украшений и цветов гораздо полезнее получать визит к врачу, – говорит врач-гинеколог с 25-летнем стажем Ирина Демушкина. – Многие пациенты говорят, что не обращаются к специалисту, потому что у них ничего не болит, но это неправильная позиция. Каждая женщина раз в год должна посещать врача-гинеколога, проводить минимальные обследования, делать УЗИ, сдавать анализ крови и мочи – только так можно выявить опасные заболевания на ранней стадии. От этого напрямую зависит ваше качество жизни.

 

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Самое страшное, от чего может спасти профилактический прием, – запущенные стадии рака.

Если показываться врачу раз в год, этого будет достаточно, чтобы заметить начавшуюся онкологию и принять меры.

Если же вы находитесь в группе риска, например онкология была у ваших ближайших родственников, промежуток между походами к врачу, возможно, придется сократить, а к стандартной схеме осмотра добавить анализы на онкомаркеры и УЗИ молочных желез. 

– Современные методы лечения позволяют избавить от многих заболеваний на ранних стадиях без вреда для здоровья, в то время как лечение запущенных форм часто доставляет дискомфорт и иногда даже снижает качество жизни, – рассказывает Ирина Демушкина. – Это относится не только к онкологии. Например, эндометриоз, который часто встречается в том числе и у девушек, может привести к бесплодию. Но на начальных стадиях он хорошо поддается лечению, и женщина в будущем без проблем сможет стать мамой.

В последнее время пациенты жалуются, что попасть на прием к гинекологу в государственной клинике становится сложно. Большие очереди, электронная запись и большой промежуток между сдачей каждого анализа часто отбивает у них желание обращаться к специалисту. Именно поэтому многие обращаются в частные клиники.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В медико-диагностическом центре «МЕДИКА.ЛАБ» есть всё для диагностики и лечения заболеваний органов малого таза.

Здесь к вашим услугам современный гинекологический кабинет, в котором ведет прием кандидат медицинских наук, квалифицированный врач-гинеколог с 25-летним стажем Ирина Демушкина. 

В клинике пациент получает полный спектр медицинских услуг. В клинике «МЕДИКА.ЛАБ» доступны УЗИ всех органов, а также здесь делают все необходимые анализы. 

В медицинском центре есть своя собственная лаборатория и исследования отвечают всем стандартам качества. «МЕДИКА.ЛАБ» гарантирует конфиденциальность и сохранение медицинской тайны.

Большинство анализов в клинике делаются за один день, а значит, вам не придется ждать и откладывать лечение на потом. 

– Всего за пару дней мы исследуем проблему, проводим исследования и назначаем лечение, – говорит Ирина Демушкина. – Мы способны справиться почти со всеми заболеваниями органов малого таза. Но если решение какой-то проблемы нам не подвластно, мы не бросаем пациентов, а даем рекомендации и направления. 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Доступна в центре и такая современная услуга, как плазмолифтинг. Она показана женщинам с атрофическими изменениями, при смешанных циститах и недержании мочи.

– Недержание или подтекание мочи – очень деликатная проблема, о которой многие женщины стесняются сказать даже врачу. Иногда люди вынуждены даже бросать работу из-за этого заболевания. Причем патология встречается и у молодых женщин, особенно после родов. Но в нашей клинике с этой проблемой умеют бороться. Мы выявляем причину и устраняем проблему. Одним из составляющих лечения часто становится плазмолифтинг – точечное введение плазмы крови пациентки в слизистые.

Все услуги в медико-диагностическом центре «МЕДИКА.ЛАБ» предоставляются по доступным ценам. Этот тот случай, когда вы можете получить качественную услугу за небольшие деньги. Кроме того, в клинике постоянно действуют акции и предоставляются скидки почти на весь спектр услуг. 

Не откладывайте визит в врачу, приходите в «МЕДИКА.ЛАБ»!

Тула, Красноармейский пр., 22

лаборатория 8 (953) 183-11-77

Тула, Красноармейский пр., 6
медицинский центр 8 (4872) 70-42-59

medica-lab.ru

 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 16:27 +3
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