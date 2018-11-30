Утепляемся к зиме: выбираем пуховик, куртку или пальто

Валентина

Мультибрендовый бутик «Валентина» успешно работает в Туле уже 25 год. А сегодня это уже сеть салонов в нашем городе.

«Валентина» давно уверенно заняла свою нишу, и её неизменно ценят многие прекрасные жительницы Тулы.

Здесь можно найти разнообразную верхнюю одежду на эту зиму, на любой вкус и достаток. Выбирайте пуховики, пальто и куртки разных марок, моделей и фасонов.

Любите строгую классику или ищете яркую одежду, чтобы выделяться среди толпы? Приходите в эти магазины. Здесь точно найдётся небанальная одежда на ваш вкус!

В «Валентине» представлены модели для дам среднего возраста и старше, а также для молодых и даже юных барышень. Кроме того, здесь есть большое разнообразие размеров, как для миниатюрных женщин, так и для дам с пышными формами. Верхняя одежда, которую предлагает своим покупательницам «Валентина» идеально подчеркнёт достоинства фигуры и умело скроет недостатки.

В магазинах «Валентина» вы сможете выбрать пуховики АLBANA, NAUMI, Sportalm. Кроме того, здесь представлены разнообразные модели пальто на верблюжьей шерсти.

Ищете одежду для новогоднего вечера или особого события? В «Валентине» вам предложат изысканные и стильные вечерние платья и костюмы (NELVA, Papilio), на любой вкус и кошелёк — от скромных до шикарных!

Ещё один приятный плюс — в «Валентине» работают приветливые, улыбчивые и гостеприимные консультанты, которые знают всё о товаре, и с удовольствием помогут советом в подборе одежды.

Тула, ул. Болдина, 86, 8 (4872) 70-28-95 .

ТЦ «Утюгъ», 1 эт., 8 (4872) 25−03−41.

ТЦ «Парадиз», 2 эт.

ТУЦ «Сарафан», 2 эт.

Клондайк

Многим людям нравится хорошо и красиво одеваться, ведь отличный внешний вид подчёркивает индивидуальность и придаёт чувство уверенности. Стильный, с прекрасным вкусом одетый человек вызывает уважение и интерес.

Магазин, «Клондайк», открылся в Туле 23 года назад, и стал одним из первых в нашем городе, предлагавшим покупателям настоящие брендовые джинсы.

Сегодня здесь можно купить не только джинсовую одежду известных брендов, но и рубашки, трикотаж, а также красивую, тёплую и небанальную верхнюю одежду.

Стильная одежда должна быть высокого качества. Именно поэтому многие покупатели отдают предпочтение магазину модной брендовой одежды «Клондайк». Здесь вы сможете приобрести вещи всемирно известных производителей: Wrangler, Lee, Pepe Jeans, Levi’s, Mustang, Pierre Cardin.

К стати, здесь продаются утеплённые джинсы. Позвольте себе отлично выглядеть и не мёрзнуть!

В 2018 году «Клондайк» участвовал в конкурсе «Торговля России 2018» и победил в номинации «Лучший несетевой магазин».

В «Клондайке» мы обратили внимание на женские и мужские парки от бренда Trailhead. Это современная марка из Санкт-Петербурга, которая отшивается в России. Этот бренд поддерживают известные люди (Сергей Шнуров, рэп исполнители Триада, Смоки Мо, Кравц, ведущие российского шоу бизнеса Айза Анохина, Надежда Сысоева, спортсмены Джефф Монсон, Никита Крылов, и другие).





Ещё один интересный вариант для любителей классики — мужское пальто от немецкого бренда Pierre Cardin с шерстью в составе, в сочетании с брюками Alberto и рубашкой Pepe Jeans).

Зимой так хочется больше света. Не обязательно ходить в тёмных вещах! Девушкам и парням понравятся светлые куртки от марки Pepe Jeans.

В «Клондайке» для покупателей регулярно придумывают интересные акции и возможность

получить скидку.

Так, при разовой покупке на общую сумму 12 000 рублей, вы получите дисконтную карту постоянного клиента со скидкой 10% на все последующие покупки.

А при покупке двух вещей и более предоставляется скидка 5% на общую сумму покупки.

«Клондайк» ждёт вас! Подарите себе красоту и стиль этой зимой!

Тула, Красноармейский пр-т, 6А

8 (4872) 36-50-17

klondike-jeans.com

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Галерея меха

«Галерея Меха» предлагает своим покупателям эксклюзивные модели шуб по разумной цене.

Меха были, есть и будут актуальны. Их незаменимость и востребованность подтверждена временем, подобно классике.

Магазин «Галерея Меха», пожалуй, старейший в Туле в этой сфере.

Уже 19 лет он даёт своим покупателям уникальную возможность приобретать качественные меховые изделия.

Компания зародилась в Греции еще в 90-е. Именно тогда пришла идея создать торговое предприятие в Туле. Тесное сотрудничество с ведущими греческими производителями меховой продукции позволяет этому магазину предлагать покупателям высококлассные шубы и богатый ассортимент, и завоевать доверие даже самых взыскательных клиентов.

Все изделия сюда привозят напрямую с греческих фабрик, которые закупают мех для своих изделий на ведущих мировых аукционах: American Legend, NAFA, Kopenhagen Fur, SAGA.

Шуба из «Галереи меха» — это вещь, которая стоит своих денег, будет греть вас и дарить красоту долгие годы!

Почему именно «Галерея Меха»?

Стабильное тесное сотрудничество с крупнейшими поставщиками меховых изделий из Греции.

Создание в сотрудничестве с греческими мастерами изделий с учётом пожеланий именно российских покупателей. Здесь представлены самые современные модели, адаптированные под наш климат.

Эксклюзивное право представлять на тульском рынке конкретные меховые предприятия.

Активное участие в профессиональных выставках в сфере меховой индустрии и регулярное обновление ассортимента.

Индивидуальный подход к каждому покупателю и чуткое отношение к его пожеланиям.

Доброжелательный и квалифицированный штат сотрудников.

Магазин работает без изменения сезонного ассортимента.

Информацию о каждом производителе, представленном здесь, можно свободно найти в интернете. Никаких неизвестных и непроверенных поставщиков!

Весь товар сертифицирован и чипирован.

В «Галерее Меха» к каждому покупателю подходят с особым вниманием. Даже сейчас, в самый сезон, здесь предоставляют индивидуальные скидки.

Также вы сможете купить здесь шубу в кредит или в рассрочку без переплаты.

Приходите за шубой в «Галерею Меха»!

Тула проспект Ленина, 40

8 (4872) 360−212

mekhatula.ru

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