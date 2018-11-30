Утепляемся к зиме: выбираем пуховик, куртку или пальто
Обзор Myslo, в котором мы собрали магазины, предлагающие верхнюю зимнюю одежду.
Валентина
Мультибрендовый бутик «Валентина» успешно работает в Туле уже 25 год. А сегодня это уже сеть салонов в нашем городе.
«Валентина» давно уверенно заняла свою нишу, и её неизменно ценят многие прекрасные жительницы Тулы.
Здесь можно найти разнообразную верхнюю одежду на эту зиму, на любой вкус и достаток. Выбирайте пуховики, пальто и куртки разных марок, моделей и фасонов.
Любите строгую классику или ищете яркую одежду, чтобы выделяться среди толпы? Приходите в эти магазины. Здесь точно найдётся небанальная одежда на ваш вкус!
В «Валентине» представлены модели для дам среднего возраста и старше, а также для молодых и даже юных барышень. Кроме того, здесь есть большое разнообразие размеров, как для миниатюрных женщин, так и для дам с пышными формами. Верхняя одежда, которую предлагает своим покупательницам «Валентина» идеально подчеркнёт достоинства фигуры и умело скроет недостатки.
В магазинах «Валентина» вы сможете выбрать пуховики АLBANA, NAUMI, Sportalm. Кроме того, здесь представлены разнообразные модели пальто на верблюжьей шерсти.
Ищете одежду для новогоднего вечера или особого события? В «Валентине» вам предложат изысканные и стильные вечерние платья и костюмы (NELVA, Papilio), на любой вкус и кошелёк — от скромных до шикарных!
Ещё один приятный плюс — в «Валентине» работают приветливые, улыбчивые и гостеприимные консультанты, которые знают всё о товаре, и с удовольствием помогут советом в подборе одежды.
Тула, ул. Болдина, 86,
ТЦ «Утюгъ», 1 эт., 8 (4872) 25−03−41.
ТЦ «Парадиз», 2 эт.
ТУЦ «Сарафан», 2 эт.
Клондайк
Многим людям нравится хорошо и красиво одеваться, ведь отличный внешний вид подчёркивает индивидуальность и придаёт чувство уверенности. Стильный, с прекрасным вкусом одетый человек вызывает уважение и интерес.
Магазин, «Клондайк», открылся в Туле 23 года назад, и стал одним из первых в нашем городе, предлагавшим покупателям настоящие брендовые джинсы.
Сегодня здесь можно купить не только джинсовую одежду известных брендов, но и рубашки, трикотаж, а также красивую, тёплую и небанальную верхнюю одежду.
Стильная одежда должна быть высокого качества. Именно поэтому многие покупатели отдают предпочтение магазину модной брендовой одежды «Клондайк». Здесь вы сможете приобрести вещи всемирно известных производителей: Wrangler, Lee, Pepe Jeans, Levi’s, Mustang, Pierre Cardin.
К стати, здесь продаются утеплённые джинсы. Позвольте себе отлично выглядеть и не мёрзнуть!
В 2018 году «Клондайк» участвовал в конкурсе «Торговля России 2018» и победил в номинации «Лучший несетевой магазин».
В «Клондайке» мы обратили внимание на женские и мужские парки от бренда Trailhead. Это современная марка из Санкт-Петербурга, которая отшивается в России. Этот бренд поддерживают известные люди (Сергей Шнуров, рэп исполнители Триада, Смоки Мо, Кравц, ведущие российского шоу бизнеса Айза Анохина, Надежда Сысоева, спортсмены Джефф Монсон, Никита Крылов, и другие).
Ещё один интересный вариант для любителей классики — мужское пальто от немецкого бренда Pierre Cardin с шерстью в составе, в сочетании с брюками Alberto и рубашкой Pepe Jeans).
Зимой так хочется больше света. Не обязательно ходить в тёмных вещах! Девушкам и парням понравятся светлые куртки от марки Pepe Jeans.
В «Клондайке» для покупателей регулярно придумывают интересные акции и возможность
получить скидку.
Так, при разовой покупке на общую сумму 12 000 рублей, вы получите дисконтную карту постоянного клиента со скидкой 10% на все последующие покупки.
А при покупке двух вещей и более предоставляется скидка 5% на общую сумму покупки.
«Клондайк» ждёт вас! Подарите себе красоту и стиль этой зимой!
Тула, Красноармейский пр-т, 6А
8 (4872) 36-50-17
Галерея меха
«Галерея Меха» предлагает своим покупателям эксклюзивные модели шуб по разумной цене.
Меха были, есть и будут актуальны. Их незаменимость и востребованность подтверждена временем, подобно классике.
Магазин «Галерея Меха», пожалуй, старейший в Туле в этой сфере.
Уже 19 лет он даёт своим покупателям уникальную возможность приобретать качественные меховые изделия.
Компания зародилась в Греции еще в 90-е. Именно тогда пришла идея создать торговое предприятие в Туле. Тесное сотрудничество с ведущими греческими производителями меховой продукции позволяет этому магазину предлагать покупателям высококлассные шубы и богатый ассортимент, и завоевать доверие даже самых взыскательных клиентов.
Все изделия сюда привозят напрямую с греческих фабрик, которые закупают мех для своих изделий на ведущих мировых аукционах: American Legend, NAFA, Kopenhagen Fur, SAGA.
Шуба из «Галереи меха» — это вещь, которая стоит своих денег, будет греть вас и дарить красоту долгие годы!
Почему именно «Галерея Меха»?
- Стабильное тесное сотрудничество с крупнейшими поставщиками меховых изделий из Греции.
- Создание в сотрудничестве с греческими мастерами изделий с учётом пожеланий именно российских покупателей. Здесь представлены самые современные модели, адаптированные под наш климат.
- Эксклюзивное право представлять на тульском рынке конкретные меховые предприятия.
- Активное участие в профессиональных выставках в сфере меховой индустрии и регулярное обновление ассортимента.
- Индивидуальный подход к каждому покупателю и чуткое отношение к его пожеланиям.
- Доброжелательный и квалифицированный штат сотрудников.
- Магазин работает без изменения сезонного ассортимента.
- Информацию о каждом производителе, представленном здесь, можно свободно найти в интернете. Никаких неизвестных и непроверенных поставщиков!
- Весь товар сертифицирован и чипирован.
В «Галерее Меха» к каждому покупателю подходят с особым вниманием. Даже сейчас, в самый сезон, здесь предоставляют индивидуальные скидки.
Также вы сможете купить здесь шубу в кредит или в рассрочку без переплаты.
Приходите за шубой в «Галерею Меха»!
Тула проспект Ленина, 40
8 (4872) 360−212