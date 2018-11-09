Золотой ключик, или приключения Буратино

Венецианский карнавал в 2-х действиях по мотивам знаменитой сказки А. Толстого о приключениях деревянного мальчика.

Режиссёр-постановщик - Шинкарев В.С. Художник-постановщик - Карташов А.Ю.

Художник по костюмам - Кагальникова О.Б.

Балетмейстер - постановщик - Ляпин Д.С.

Постановщик сценических боёв - Авдеев М. А.

Помощник режиссёра - Позднякова О.В.

Всем с раннего детства знаком веселый озорник и проказник Буратино из повести-сказки Алексея Николаевича Толстого – литературной обработки сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».

Но не спешите брать на этот спектакль детей младше двенадцати лет! Здесь всем нам знакомые с детства персонажи будут представлены в весьма необычном виде. Так, например, папа Карло будет вовсе не старый шарманщик, а таинственный алхимик. Смысловая нагрузка будет также отличаться от детской сказки.

В ролях:

Буратино - И.Гепфнер

Мальвина - М.Волкодав

Пьеро - А.Козенков

Карло, старый шарманщик - Е.Кашин

Карабас Барабас , директор кукольного театра - Д.Ляпин

Дуремар, его друг, продавец пиявок - А.Чуков

Тарабарский король - М.Авдеев

Пудель Артемон - Е.Застражников

Лиса Алиса - П.Свиридова

Кот Базилио -Д.Талолин

Крыса Шушара - Ю.Пономарева

Черепаха Тортила - Д.Замуруева

Говорящий сверчок - С.Исмангулов

Цветок - Т.Шевцова

Аист - А. Щеглов а

Летучая мышь - А.Васюков

Голубь - А.Лучихина

Музыканты - В.Ушакова, Е.Баулина, М.Гарбуз, В.Шестова

Стоимость: 270-300 р.