Золотой ключик, или приключения Буратино
Венецианский карнавал в 2-х действиях по мотивам знаменитой сказки А. Толстого о приключениях деревянного мальчика.
Режиссёр-постановщик - Шинкарев В.С. Художник-постановщик - Карташов А.Ю.
Художник по костюмам - Кагальникова О.Б.
Балетмейстер - постановщик - Ляпин Д.С.
Постановщик сценических боёв - Авдеев М. А.
Помощник режиссёра - Позднякова О.В.
Всем с раннего детства знаком веселый озорник и проказник Буратино из повести-сказки Алексея Николаевича Толстого – литературной обработки сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
Но не спешите брать на этот спектакль детей младше двенадцати лет! Здесь всем нам знакомые с детства персонажи будут представлены в весьма необычном виде. Так, например, папа Карло будет вовсе не старый шарманщик, а таинственный алхимик. Смысловая нагрузка будет также отличаться от детской сказки.
В ролях:
Буратино - И.Гепфнер
Мальвина - М.Волкодав
Пьеро - А.Козенков
Карло, старый шарманщик - Е.Кашин
Карабас Барабас , директор кукольного театра - Д.Ляпин
Дуремар, его друг, продавец пиявок - А.Чуков
Тарабарский король - М.Авдеев
Пудель Артемон - Е.Застражников
Лиса Алиса - П.Свиридова
Кот Базилио -Д.Талолин
Крыса Шушара - Ю.Пономарева
Черепаха Тортила - Д.Замуруева
Говорящий сверчок - С.Исмангулов
Цветок - Т.Шевцова
Аист - А. Щеглов а
Летучая мышь - А.Васюков
Голубь - А.Лучихина
Музыканты - В.Ушакова, Е.Баулина, М.Гарбуз, В.Шестова
Стоимость: 270-300 р.