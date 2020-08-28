Выходные в Туле: 28-30 августа
Видели ночь, смотрели всю ночь до утра: на этих выходных нас ожидает «Ночь кино», джазовые танцы, знакомство с роботами и завершение фотовыставки кошек, а еще футбол – болеем за наших ребят!
«Ночь кино»
Когда: 29 августа, суббота, 17.00.
Где: ремесленный двор «Добродей».
Весь вечер на территории ремесленного двора «Добродей» будет работать кинокафе. «Ночь кино» пройдёт по адресу: ул. 9 Мая, 1 А и Б (площадки: ретрокинотеатр «Майский», творческое пространство «Девятка» и открытая площадка ремесленного двора «Добродей»).
Танцевальный вечер в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Вход: свободный взнос.
Это будет заключительный летний мастер-класс по танцам в Типографии, так что вам обязательно надо успеть на него!
Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего»
Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.
Стоимость: от 190 рублей.
Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в «ВКонтакте».
Арт-проект «За садовой оградой»
Где: дом-музей В.В. Вересаева.
Вход: свободный.
Дом-музей В.В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди.
Людмила Михайловна родилась одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой.
Выставка «Плакаты Великой Победы»
Где: музей П.Н. Крылова.
60 работ – известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса.
Визуальное путешествие по кремлям России
Где: тульский областной краеведческий музей.
Международные соревнования «ГРАН-ПРИ-ТУЛЫ»
Где: тульский велотрек.
Фотовыставка-шанс в экзотариуме
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.
Выставка «Палитра Куликова поля»
Где: музей «Тульские древности».
21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках Экологического арт-фестиваля.
Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге»
Где: музейный комплекс «Куликово поле».
12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского
музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию
100-летия республики Татарстан.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла…
Его изобретениями пользуются все каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат его гениальные провидческие идеи. Никола Тесла. Невероятная жизнь, полная озарений, побед и разочарований. Захватывающая история человека, который изобрел ХХ век.
Хороших выходных и не забывайте про меры предосторожности!