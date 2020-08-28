Выходные в Туле: 28-30 августа

Видели ночь, смотрели всю ночь до утра: на этих выходных нас ожидает «Ночь кино», джазовые танцы, знакомство с роботами и завершение фотовыставки кошек, а еще футбол – болеем за наших ребят!

«Ночь кино»

Когда: 29 августа, суббота, 17.00.

Где: ремесленный двор «Добродей».







Весь вечер на территории ремесленного двора «Добродей» будет работать кинокафе. «Ночь кино» пройдёт по адресу: ул. 9 Мая, 1 А и Б (площадки: ретрокинотеатр «Майский», творческое пространство «Девятка» и открытая площадка ремесленного двора «Добродей»).

Вход только по предварительной записи! Количество мест ограничено! Записаться по телефону: 70-43-59 или электронной почте: kinodom.ock@tularegion.org При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Танцевальный вечер в «Типографии»

Когда: 30 августа, воскресенье, 17.00.

Где: КЦ «Типография».

Вход: свободный взнос.







На этой неделе Танцевальная пятница внезапно пройдет в воскресенье.

Это будет заключительный летний мастер-класс по танцам в Типографии, так что вам обязательно надо успеть на него! Важная составляющая танцевального вечера – это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется. Выставка интерактивный музея роботов и технологий «Сфера будущего» Когда: среда-воскресенье, с 11.00 до 20.00.

Стоимость: от 190 рублей.





Подробности на С 29 июля на территории парка «Патриот Тула» начал работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего». В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира.Подробности на фабрикабудущего.рф и сообществе музея в « ВКонтакте ». Арт-проект «За садовой оградой» Когда: 27 августа - 1 декабря. Где: дом-музей В.В. Вересаева.

Вход: свободный. Дом-музей В.В. Вересаева приглашает в арт-проект «За садовой оградой». Выставка декоративной скульптуры Людмилы Христофориди. Людмила Михайловна родилась одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. Освоив технику письма маслом, она занялась реставрацией антикварной утвари, а также скульптурной лепкой. Выставка «Плакаты Великой Победы» Когда: 20 августа -30 сентября. Где: музей П.Н. Крылова. Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на открытие выставки «Плакаты Великой Победы». Экспозиция приурочена к 75-летию Великой Победы. Посетители увидят

60 работ – известные плакаты военного времени, живописные работы, фотографии, на которых изображены Кукрыниксы за работой во время Нюрнбергского процесса. Визуальное путешествие по кремлям России Когда: 29 августа - 30 октября, с 10.00 до 18.00. Где: тульский областной краеведческий музей. 29 августа Объединение « Историко-краеведческий и художественный музей » приглашает на вернисаж выставки тульской художницы Наталии Воробьёвой «Кремли России». Основная идея цикла возникла у автора после поездки по Золотому Кольцу в 2009 году. Цель выставки - рассказать и показать многообразие крепостей. От самых маленьких, таких как Зарайский, до Кремлей – гигантов.

Международные соревнования «ГРАН-ПРИ-ТУЛЫ»

Когда: 27-29 августа, пятница-воскресенье. Где: тульский велотрек. С 27 по 29 августа в Туле пройдут международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». Участниками соревнований станут лучшие велосипедисты страны. В соревнованиях примут участие тульские спортсмены. В программе соревнований: командный спринт, скретч, спринт, групповая гонка по очкам, кейрин и мэдисон. Официальное открытие соревнований состоится 27 августа в 15.30. Утренняя программа соревнования начнется в 11.00, вечерняя — в 16.00.

Фотовыставка-шанс в экзотариуме

Когда: 6-31 августа.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

Тульский Экзотариум подготовил фотовыставку.

В объектив фотографа попали животные, которые в настоящий момент живут в условиях передержки и остро нуждаются в любящем хозяине и собственном доме. Любую понравившуюся кошку «с картинки» посетители смогут забрать домой! Эта фотовыставка станет дополнением к авторской выставке фигурок кошек из коллекции тульского журналиста и фотографа, члена Союза журналистов России, члена международной организации писателей «Международный литературный фонд (Литфонд)» Игоря Копытова.

Выставка «Палитра Куликова поля» Когда: 21 августа - 15 сентября, понедельник-пятница, 10.00–18.00; суббота, 10.00–19.00; воскресенье, 10.00–18.00 Где: музей «Тульские древности». 21 августа в музее «Тульские древности» открылась выставка «Палитра Куликова поля». В фойе тульского филиала музея-заповедника представят работы финалистов конкурса ботанической иллюстрации, который состоялся этим летом в рамках Экологического арт-фестиваля. Выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге» Когда: с 12 августа. Где: музейный комплекс «Куликово поле». 12 августа в Музее Куликовской битвы в Моховом открылась новая выставка «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В партнерстве с Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Куликово поле представляет новый проект, посвященный истории крупнейшего торгового центра на реке Волге и одного из центров Золотой Орды. Подобных по масштабу выставок за пределами Болгарского

музея-заповедника еще не было. Событие приурочено к празднованию

100-летия республики Татарстан. а что в кино? Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo. Магия зверя В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла… Тесла Его изобретениями пользуются все каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат его гениальные провидческие идеи. Никола Тесла. Невероятная жизнь, полная озарений, побед и разочарований. Захватывающая история человека, который изобрел ХХ век.