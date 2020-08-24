Встреча с киноведом и телемост с актёрами: в Туле пройдёт «Ночь кино»

Насыщенная программа пройдёт на нескольких площадках, сосредоточенных в одном месте.

Встреча с известным российским киноведом, телемост с продюсерами, режиссерами и актерами, показы кинофильмов и выступление артистов

В субботу, 29 августа, тульское Объединение центров развития культуры присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино – 2020» и представит гостям насыщенную программу. В этом году она выглядит так:

Весь вечер на территории ремесленного двора «Добродей» будет работать кинокафе. «Ночь кино» пройдёт по адресу: ул. 9 Мая, д. 1 А и Б (площадки: ретрокинотеатр «Майский», творческое пространство «Девятка» и открытая площадка ремесленного двора «Добродей»).

Вход только по предварительной записи! Количество мест ограничено! Записаться по телефону: 70-43-59 или электронной почте: kinodom.ock@tularegion.org При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.