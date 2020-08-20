Тесла
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 27.08.2020
Режиссер:
Майкл Алмерейда
Актеры:
Итан Хоук, Кайл МакЛоклен, Ханна Гросс, Ив Хьюсон, Лоис Смит, Эбон Мосс-Бакрак, Джош Хэмилтон, Джим Гэффиган, Люси Уолтерс, Джеймс Урбаняк
Жанр:
биографический, драма, семейный
Продолжительноcть:
96 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,36
Его изобретениями пользуются все каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат его гениальные провидческие идеи. Никола Тесла. Невероятная жизнь, полная озарений, побед и разочарований. Захватывающая история человека, который изобрел ХХ век.
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|18:00
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29 августа, суббота
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30 августа, воскресенье
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|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
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29 августа, суббота
|Алмаз Синема
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30 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
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17:45
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
10 октября, суббота 20:00
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26 сентября, суббота 21:00
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17 сентября, четверг 20:00
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