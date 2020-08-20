Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 27.08.2020

Режиссер: Майкл Алмерейда

Актеры: Итан Хоук, Кайл МакЛоклен, Ханна Гросс, Ив Хьюсон, Лоис Смит, Эбон Мосс-Бакрак, Джош Хэмилтон, Джим Гэффиган, Люси Уолтерс, Джеймс Урбаняк

Жанр: биографический, драма, семейный

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,36

Его изобретениями пользуются все каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат его гениальные провидческие идеи. Никола Тесла. Невероятная жизнь, полная озарений, побед и разочарований. Захватывающая история человека, который изобрел ХХ век.