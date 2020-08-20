афиша
афиша
Регистрация
Тесла

Тесла

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 27.08.2020
 
Режиссер:
Майкл Алмерейда
  
Актеры:
Итан Хоук, Кайл МакЛоклен, Ханна Гросс, Ив Хьюсон, Лоис Смит, Эбон Мосс-Бакрак, Джош Хэмилтон, Джим Гэффиган, Люси Уолтерс, Джеймс Урбаняк
  
Жанр:
биографический, драма, семейный
  
Продолжительноcть:
96 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,36
          
 

Его изобретениями пользуются все каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат его гениальные провидческие идеи. Никола Тесла. Невероятная жизнь, полная озарений, побед и разочарований. Захватывающая история человека, который изобрел ХХ век.

Купить билет
Сегодня
18:00 Алмаз Синема
Завтра
18:00 Алмаз Синема
29 августа, суббота
17:45 Алмаз Синема
30 августа, воскресенье
17:45 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.