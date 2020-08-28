Кто поможет молодым предпринимателям?

По опросам, 80% молодежи мечтает начать свой бизнес. Кто поможет им на старте? И на какую поддержку можно рассчитывать?

Сегодня молодежь является наиболее значимым звеном в предпринимательстве. От развития сегодняшнего молодежного бизнеса будут зависеть темпы экономического роста и развития нашей страны завтра.

По данным соцопросов, процент молодежи, желающей заниматься развитием бизнеса, в несколько раз превышает долю тех, кто уже создал свое дело.

Около 80% опрошенных считают открытие малого бизнеса отличным способом самореализации, 60% предпочитают собственный бизнес, рассчитывая на получение более высокого уровня дохода по сравнению с работой по найму.

Новое поколение предпринимателей – молодые, динамичные, современные люди, которые могут и хотят играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии общества. Они гораздо успешнее адаптируются к рыночной экономике, у них много новаторских идей, они уверены к себе и готовы к обоснованному риску.

С какими проблемами сталкиваются молодые предприниматели? Какие перспективы и вызовы стоят сегодня перед молодежью, которые устремились в малый бизнес? Какие формы и виды государственной и иной поддержки сегодня работают в Туле и области? Давайте разберемся.

Какие сферы бизнеса привлекают молодежь?

Молодежное предпринимательство — это бизнес, который ведет человек в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Молодежь в бизнесе выбирает самые разные сферы: услуги (реклама, юридическая деятельность, охрана), мелкорозничная торговля. Трендом становятся и инновационные предприятия, которые открывают молодые предприниматели.

Преимущество молодежи в бизнесе – это огромный потенциал, который позволяет браться за самые смелые инновационные проекты. Молодые бизнесмены молниеносно подхватывают перемены в обществе, интересуются технологическими новинками и активно пользуются ими. Они менее консервативны и более гибки в мышлении, очень активны и энергичны и у них много идей, которые удобоприменимы в бизнесе. Но при всем этом от проблем «взрослого» бизнеса молодежи тоже не уйти: как и любой предприниматель, молодой бизнесмен сталкивается с высокой налоговой нагрузкой, нехваткой финансов, высокой арендой, сложностями с подбором квалифицированного персонала, трудностями с получением кредита.

Какую помощь может получить молодой бизнес в Туле?

Молодежное предпринимательство – одно из приоритетных направлений развития малого бизнеса в Тульской области. В нашем регионе ведутся полномасштабные работы по поддержке, созданию среды и необходимой инфраструктуры для развития бизнеса.

Работает комплексная система мероприятий, которая помогает молодежи найти свою идею, воплотить ее в реальном проекте, адаптироваться в бизнесе и динамично развиваться.

Для тех, кто хочет открыть свой бизнес, в Туле проводится большое количество мероприятий, от обучения основам бизнеса до фестивалей, конкурсов, выставок на тему бизнеса. Это в том числе такие проекты, как:

Образовательная программа «Фабрика предпринимательства», на которой можно пройти обучающие курсы и узнать основы предпринимательской деятельности.

на которой можно пройти обучающие курсы и узнать основы предпринимательской деятельности. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель». Это проект федерального масштаба, инициированный с целью развития малого бизнеса и популяризации предпринимательства в молодежной среде. Он дает возможность молодым людям рассказать о своем проекте всей стране, обзавестись деловыми связями, повысить профессиональные перспективы и получить всеобщее признание.

Дополнительно проводится много тренингов, которые помогают молодым выявить и развить предпринимательские способности, предоставляются консультации на тему предпринимательства, организуются мастер-классы с участием опытных бизнесменов.

Программа развития молодежного бизнеса – это реальная и очень ценная помощь молодым предпринимателям, от бесплатного обучения и консультаций по любым вопросам бизнеса до участия в общероссийских и международных мероприятиях и инвестиционной поддержке на старте и в процессе развития бизнеса.

Молодые предприниматели в Туле окружены всеми возможными мерами поддержки, которые дают необходимые знания, помогают обойти подводные камни, решить финансовые проблемы и снизить издержки, а также перенять опыт у успешных бизнесменов.

Молодые в бизнесе: истории успеха

О своем опыте старта и ведения бизнеса Myslo рассказали финалисты регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2020».

Никита Ладыгин, 28 лет, основатель детского физкультурно-оздоровительного центра «Стихия»:

- Работа с детьми – это призвание: получаешь уйму энергии и эмоций, наладив контакт с маленьким человеком. С детьми работаю уже семь лет. Видя, как они развиваются, какие положительные эмоции получают от занятий, год назад принял решение открыть ИП, чтобы помогать детям качественно двигаться дальше. Мы обучаем детей плаванию, ведем занятия по методике Пилатеса, популяризируем современные физкультурно-оздоровительные методики. Разработали авторскую методику, подключив к этому педагогов, теоретиков и практиков из области физкультуры и спорта, а также психолога и врача, тем самым адаптировав процесс под разные возрастные группы и индивидуальные особенности детей.

Самым сложным на старте бизнеса было сделать первый шаг. Но как оказалось, поставленные цели достижимы, а задачи решаемы. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за это центру «Мой бизнес».

Помимо полезных лекций и встреч, здесь всегда можно получить консультацию по любому организационно-правовому вопросу.

Чтобы развиваться, надо двигаться вперед и всегда пробовать что-то новое. Для меня новым опытом стало участие в конкурсе «Молодой предприниматель России», где я занял третье место в своей номинации.

Артем Миронов, 30 лет, основатель агентства недвижимости «Отличный выбор», склада-магазина офисной мебели и оргтехники с пробегом «12 стульев», выездной кофейни и сервиса настройки CRM-систем:

- О своем бизнесе я задумался еще будучи студентом: у меня появилась семья, и стандартная зарплата в 13-15 тысяч рублей меня не устраивала. После нескольких лет работы в общепите ушел в агентство недвижимости, через полгода понял, что могу все процессы организовать самостоятельно, и отправился в свободное плавание. Параллельно занимался кофе как хобби, начал организовывать выездные кофе-точки в парках и на мероприятиях. В позапрошлом году моему бизнесу потребовалась CRM-система, настройка которой стоит больших денег. Я справился с этой задачей сам и понял, что могу предоставлять такую услугу другим. В прошлом году мы решили обновить мебель в офисе, но та, которую хотели купить, стоила слишком дорого. Тогда на торгах по банкротству мы выиграли лот с подержанной мебелью: ее было больше, чем нам нужно - мы закрыли свою потребность, а остатки успешно и быстро распродали. Так открылось еще одно направление бизнеса.

Бизнес для меня – это возможность всегда быть в росте. Ситуация вокруг очень быстро меняется, но в бизнесе всё зависит от тебя: сейчас, в пандемию, я не жалуюсь на то, что нет денег, а думаю и нахожу, где их заработать. У нас даже сейчас – высокая маржинальность и большие обороты, с проектом по мебели мы вообще стартовали в карантин и все это время показывали рост, потому что дали людям как раз то, в чем они нуждались, - возможность сэкономить. Любой кризис для предпринимателя открывает новые возможности. Обо всем этом я рассказал на конкурсе «Молодой предприниматель», занял третье место и получил путевку во всероссийский этап.

На этот конкурс я попал с подачи центра «Мой бизнес». Сотрудничество с ним начал не так давно, но с тех пор активно пользуюсь его возможностями, особенно образовательными: участвовал в проекте «Учись побеждать», посещаю мастер-классы и никогда не упускаю шанс перенять опыт у авторитетных спикеров.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой Бизнес» обеспечивает правильно построенную и целенаправленную поддержку развития малого предпринимательства в Тульской области. Специалисты центра подскажут, в каком направлении стоит развиваться начинающему предпринимателю, где получить поддержку для развития своей идеи для бизнеса, а также необходимые знания и компетенции для ведения предпринимательской деятельности.

Центр «Мой бизнес»

ВКонтакте

Фейсбук

Твиттер

Инстаграм

Одноклассники