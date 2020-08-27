Экофемы, зоопарки, живые уголки: 7 мест, где можно посмотреть животных

Фото: экопарк «Моя деревня».

Подготовили обзор мест в Тульской области и за границами региона, где можно пообщаться с привычными и необычными зверями.

Куда свозить детей посмотреть на живность? Myslo подготовил для вас обзор мест в Тульской области и за ее пределами, где можно не только погулять и насладиться загородной тишиной, но и пообщаться с милейшими животными. Выбирайте, и – в путь!

Экопарк «Моя деревня»

www.ecovill.ru

Адрес: Тульская область, Ясногорский район, д. Кузьмищево.

Как добраться:

Время работы: ежедневно с 08.00 до 18.00.

Сколько стоит: посещение зоопарка – бесплатно. За проживание на ферме – отдельная цена.

В ста километрах от Тулы находится экопарк «Моя деревня». Сюда можно приехать, остановиться в уютном деревянном домике и наслаждаться размеренной жизнью деревни. Для маленьких гостей парка владельцы создали небольшой, но богатый разнообразными жителями контактный зоопарк.

Летом общение с животными происходит наиболее тесно. В открытых загонах ждут встречи с вами верблюд и лама, страусы и ослики. В небольших вольерах живут чернобурая лиса и хорьки. Веселые ребята, ручные еноты, с радостью протягивают свои маленькие ручки и принимают угощение, не забыв при этом его тщательно прополоскать.

А уж деревенской «экзотики» для юных жителей мегаполиса на территории экопарка предостаточно. Козы, курочки, крольчата, хрюшки, кони – кого только нет в разных уголках «Моей деревни»!

Парк птиц и животных «Епифаново подворье»

www.zooepifan.com

Адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Комиссаровка, д. 5.

Как добраться:

Время работы: в летнее время – с 9.00 до 19.00, в зимнее время – с 10.00 до 17.00.

Сколько стоит: входной билет для взрослых 250 руб. Льготный билет 150 руб. Дети до 14 лет могут посетить парк бесплатно.

В окрестностях государственно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» на берегу пруда расположился парк птиц и животных «Епифаново подворье».

В этом тихом местечке можно встретить оленей, лам, страусов, рысей, енотов, пони, фазанов, павлинов, камерунских коз, яков, также есть большая коллекция декоративных пород кур и других диких животных и птиц. А особое удовольствие у детей вызывает бег за гусями (иногда бывает и от них, что тоже очень захватывающе).

А если вы успеете утомиться от игры в догонялки и захотите устроить небольшой пикник, то на территории парка есть персональное место для барбекю и аренда мангала.

Зооферма «Алексин-страус»

www.instagram.com/alexinstraus

Адрес: Тульская область, г. Алексин. Зооферма располагается возле дороги 70 К-015 (дороги на Алексин), недалеко от Кургана Славы.

Как добраться:

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.

Сколько стоит: билет для взрослых 250 руб., для детей от 6 до 15 лет 150 руб., дети, малыши – бесплатно.

В Тульской области недалеко от Алексина есть большая зооферма «Алексин-страус». Изначально она планировалась как ферма по разведению страусов, но позже владельцы обзавелись огромным количеством животных, и теперь туляки и гости города приезжают полюбоваться на необычные создания природы. Куры, цесарки, утки различных пород, павлины, пеликаны, олени и буйволы, львы, медведи и главные «звезды» фермы – страусы.

Но на всех питомцев можно не только смотреть, но еще и угощать их чем-нибудь вкусненьким. Можно привезти с собой овощи и фрукты, а можно купить их прямо на ферме за символические 100 рублей. А если вам захочется увезти из питомника что-то памятное, то можно купить яйцо страуса за 1500 рублей или перо за 100-200 рублей. А раз это ферма, то и прилавки полны свежими домашними сырами и другой молочной продукцией.

Парк птиц «Воробьи»

birdspark.ru

Адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, c. Совхоз «Победа», ул. Парк Птиц, 3/1.

Как добраться:

Время работы: первая территория: ежедневно с 10.00 до темноты, вторая территория: ежедневно с 11.00 до 19.00 (в зимний период до темноты). Экзотариум, Тропический мир, Певчие птицы: вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00.

Сколько стоит: выходные и праздники: взрослый входной билет 400 руб. (дошкольники проходят бесплатно), льготный билет 100 руб. Его могут приобрести школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Будние дни: взрослый входной билет 300 руб., льготный билет 100 руб.

Если у вас есть желание, то можно уехать и за пределы Тульской области. Например, в Калужской области есть парк птиц «Воробьи».

Хищные, лесные, домашние и водоплавающие – парк «Воробьи» славится разнообразием птиц со всех уголков земли, разных размеров и цветов. Но помимо птиц в парке есть еще и мини-ферма с домашними животными и небольшая коллекция редких зверей.

Также на территории парка проводятся мастер-классы, а для маленьких гостей организованы прогулки на милых дружелюбных пони.

В парк можно приехать на час, на выходные или остаться на целый месяц. Недалеко от парка есть база отдыха «Иволга», где можно вкусно поесть, снять домик в аренду или остановиться в кемпинге.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник

pt-zapovednik.ru

Адрес: Московская область, Серпуховский район, местечко Данки.

Как добраться:

Время работы: экскурсии проводятся с понедельника по воскресенье каждый час с 09.00 до 16.00.

Сколько стоит: экологический маршрут «Дорога к зубрам»: 400 рублей — взрослым, 200 рублей — детям от 6 до 17 лет, бесплатно — детям до 6 лет. Стоимость других экскурсий уточняйте на сайте заповедника.

Еще одно место для отдыха с детьми на свежем воздухе – Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник. Зачем стоит туда ехать? Посмотреть на дикого лесного быка — зубра, который совсем недавно был на грани исчезновения.

Посмотреть на этих огромных животных можно в естественной среде их обитания, поднявшись на 5-метровую смотровую вышку. Это одна из главных фишек парка — экскурсии проходят на высоте пяти-восьми метров. С такого расстояния вы сможете ощутить себя настоящим исследователем-натуралистом, насладиться лесом «изнутри» и увидеть детали, которые не заметишь с земли. А для детей эти тропы превращаются в парк развлечений с подвесными переправами и канатными тропами.

Зооуголок в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

tulskieparki.ru

Адрес: Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова , корп. 6.

Как добраться:

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Сколько стоит: билет для взрослых 120 руб., для школьников, студентов-очников и пенсионеров 80 руб. А дети до семи лет, многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны могут посетить зооуголок бесплатно.

А если вам совсем не хочется никуда ехать, а показать необычных животных своим детям очень хочется, то в самом центре Тулы, в зеленом сердце города – Центральном парке, есть зооуголок.

Зооуголок дарит каждому своему посетителю уникальную возможность, не покидая границ города, пообщаться с животными, узнать больше о местах их обитания, условиях жизни и привычках.

Здесь вы встретите кроликов, уточек и лебедей, лис, косуль, осликов, козликов и овечек. В просторных птичниках живут фазаны, павлины, филины, лебеди, цапля, вороны. Экзотическими и самыми крупными питомцами являются страусы.

Однако какое бы умиление не вызывали животные и птицы из зооуголка, угощать их выпечкой категорически нельзя. Булочки, батоны, пирожки – это яд для травоядных. Зато в качестве угощения для ослика, козочки, овечки подойдет морковка.

Тульский экзотариум

Адрес: новая экспозиция: Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова, старая экспозиция: Тула, ул. Октябрьская, 26.

Как добраться:

Время работы: новая экспозиция: вторник — воскресенье с 10.00 до 20.00, старая экспозиция: среда — воскресенье с 10.00 до 20.00.

Сколько стоит: взрослый билет (новая экспозиция) — 300 руб., взрослый (старая экспозиция) — 200 руб., детский — 150 руб., студенческий (очная форма) — 150 руб., льготный — 100 руб.

Еще одно место, куда обязательно стоит попасть в Туле, – экзотариум. Это, конечно, не прогулка на свежем воздухе, но впечатлений может доставить куда больше. Много лет он принимал посетителей в небольшом помещении на ул. Октябрьской, а не так давно обзавелся большим полноценным домом в Центральном парке. Экспозиция открыта и там и там, но больше всего животных можно увидеть именно в новом комплексе.

Сотрудникам экзотариума удалось сохранить редкие и исчезающие виды животных, а также собрать одну из крупнейших в мире коллекций змей. В экспозиции Тульского экзотариума можно увидеть самых обаятельных и завораживающих животных.

По экзотариуму можно прогуляться одному или заказать экскурсию — обзорную или интерактивную. Во втором случае вы даже сможете подержать и потрогать королевского питона или кого-нибудь более пушистого – всё будет зависеть от выбранной вами темы экскурсии.