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Магия зверя

Магия зверя

Страна:
Франция, Германия, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.08.2020
 
Режиссер:
Доминик Молль
  
Актеры:
Дени Меноше, Лорэ Кэлами, Дамиен Боннар, Надя Терешкевич, Бастьен Буллон, Валерия Бруни-Тедески, Женни Белле, Фред Улисс, Роланд Плантен, Колин Нил
  
Жанр:
криминал, драма, триллер
  
Продолжительноcть:
117 мин
  
Сбор в мире:
$705 674,00
 

В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла…

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Сегодня
14:50 Алмаз Синема
Завтра
14:50 Алмаз Синема
29 августа, суббота
13:55 Алмаз Синема
30 августа, воскресенье
13:55 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Rock-n-Roll Fest
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19 сентября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Усадебное путешествие «Просторы Бежина луга»
29 августа, суббота 09:00
Бежин луг
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