Магия зверя
Страна:
Франция, Германия, 2019
Премьера:
в РФ 27.08.2020
Режиссер:
Доминик Молль
Актеры:
Дени Меноше, Лорэ Кэлами, Дамиен Боннар, Надя Терешкевич, Бастьен Буллон, Валерия Бруни-Тедески, Женни Белле, Фред Улисс, Роланд Плантен, Колин Нил
Жанр:
криминал, драма, триллер
Продолжительноcть:
117 мин
Сбор в мире:
$705 674,00
В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла…
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Завтра
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29 августа, суббота
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30 августа, воскресенье
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|Алмаз Синема
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29 августа, суббота
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