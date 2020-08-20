Магия зверя

Страна: Франция, Германия, 2019

Премьера: в РФ 27.08.2020

Режиссер: Доминик Молль

Актеры: Дени Меноше, Лорэ Кэлами, Дамиен Боннар, Надя Терешкевич, Бастьен Буллон, Валерия Бруни-Тедески, Женни Белле, Фред Улисс, Роланд Плантен, Колин Нил

Жанр: криминал, драма, триллер

Продолжительноcть: 117 мин

Сбор в мире: $705 674,00

В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла…