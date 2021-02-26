Выходные в Туле: 26-28 февраля

«Потомучто» — это свободный проект, избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее некоторые песни группы звучат на радиостанциях России и даже попали в кино.

Когда: 28 февраля, воскресенье, 17.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 300 руб.

Фестиваль проводится с 2003 года на разных концертных и клубных площадках Тулы. За все историю в нем приняло участие более 500 групп.

Когда: 27 февраля, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб M2.

Стоимость: 500 рублей.

27 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы « Апейрон ». Впервые в Туле группа «Апейрон» из Ярославля с концертной программой «Навстречу рассвету». В этот вечер вы услышите песни-размышления о людях и чувствах.

Где: КЦ «Типография». Зарегистрироваться можно по ссылке .

27 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас».

Поговорим вот о чем: