Выходные в Туле: 26-28 февраля
Ну вот и заканчивается самая короткая рабочая неделя самого короткого месяца, хотя устали мы ничуть не меньше, чем обычно. Вот парадокс. Ну ничего, отдыхать тоже нужно. Да побольше. Вот что мы приготовили вам на выходные.
Потомучто
Где: Harat's pub.
Стоимость: 900 руб.
Молотняк
Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.
Апейрон
Когда: 27 февраля, суббота, 20.00.
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 500 рублей.
Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас
Где: КЦ «Типография».
Зарегистрироваться можно по ссылке.
27 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас».
- что является насилием в семье, о скрытом насилии;
- формы насилия, как их распознать;
- почему это не закончится само, а «она просто не уйдет»;
- что делать, если насилие происходит не в вашей семье.
Вся правда о зубах
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Времена года
Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».
Стоимость: 500 руб.
27 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» пройдет интерактивный бэби-концерт «Времена года». Классическая музыка очень благоприятно влияет на детей. Сочетание инструментов, гармонии мелодий выполняют терапевтическую функцию, способствует улучшению настроения и самочувствия.
«Тулица» – «Спарта»
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
Билеты можно приобрести по ссылке.
El Classic
Где: Театрально-концертный центр.
Маленькие трагедии
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.
«Академия Михайлова» – «Динамо»
Где: Ледовый дворец.
Лыжня Веденина – 2021
Где: Физкультурно-оздоровительный центр в Дубне.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Пугало
В якутском селе живет знахарка по прозвищу Пугало, обладающая способностью излечивать даже самые страшные недуги. Местные сторонятся ее, но в экстренных случаях обращаются за помощью именно к ней. Мистическая драма Дмитрия Давыдова — настоящий прорыв якутского кино, бесшовно соединяющий хоррор, притчу и национальную специфику. Картина получила три приза 31-го «Кинотавра»: за лучший фильм, за лучшую женскую роль и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.
Родные
Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки.
На выходных нас ждет репетиция весны — это воодушевляет. Жаль, что солнца будет мало, а вот дождями нас не обделят. Надеемся, что никакая непогода не испортит вам настроения. Хороших выходных!