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Выходные в Туле: 26-28 февраля

Выходные в Туле: 26-28 февраля

Ну вот и заканчивается самая короткая рабочая неделя самого короткого месяца, хотя устали мы ничуть не меньше, чем обычно. Вот парадокс. Ну ничего, отдыхать тоже нужно. Да побольше. Вот что мы приготовили вам на выходные.

Потомучто

Когда: 27 февраля, суббота, 20.00.

Где: Harat's pub.
Стоимость: 900 руб. 

Потомучто

27 февраля на сцене Harat's pub выступит московская панк-группа «Потомучто», образованная вокалистом группы ZNAKI Алексеем Юзленко.
 
«Потомучто» — это свободный проект, избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее некоторые песни группы звучат на радиостанциях России и даже попали в кино.
 

Молотняк

Когда: 28 февраля, воскресенье, 17.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.

Женя Сидоров

28 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля рок-исполнителей «Молотняк».
 
Фестиваль проводится с 2003 года на разных концертных и клубных площадках Тулы. За все историю в нем приняло участие более 500 групп. 
 

Апейрон

Когда: 27 февраля, суббота, 20.00.
Где: Тульский рок-клуб M2.
Стоимость: 500 рублей.

Апейрон

27 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы «Апейрон». Впервые в Туле группа «Апейрон» из Ярославля с концертной программой «Навстречу рассвету». В этот вечер вы услышите песни-размышления о людях и чувствах.
 

Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас

Когда: 27 февраля, суббота, 14.00.

Где: КЦ «Типография».
Зарегистрироваться можно по ссылке.

Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас

27 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас». 

Поговорим вот о чем:
 
  • что является насилием в семье, о скрытом насилии;
  • формы насилия, как их распознать;
  • почему это не закончится само, а «она просто не уйдет»;
  • что делать, если насилие происходит не в вашей семье.
 

Вся правда о зубах

Когда: 27-28 февраля, суббота-воскресенье, 10.00-18.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.

Вся правда о зубах

У посетителей нового здания тульского зоопарка появилась возможность заказать интерактивное занятие, которое будет интересно для всей семьи. 
 
Как семейное путешествие или прогулку выходного дня превратить в яркое и незабываемое событие? Легко! Нужно всего лишь записаться на интерактивное занятие, которое пройдет в новом здании Тульского экзотариума.
 

Времена года

Когда: 27 февраля, воскресенье, 10.30.

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».
Стоимость: 500 руб.

Времена года

27 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» пройдет интерактивный бэби-концерт «Времена года». Классическая музыка очень благоприятно влияет на детей. Сочетание инструментов, гармонии мелодий выполняют терапевтическую функцию, способствует улучшению настроения и самочувствия. 

 

«Тулица» – «Спарта»

Когда: 27 февраля, суббота, 18.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
Билеты можно приобрести по ссылке.

«Тулица» - «Спарта»

27 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение»  состоится игра между нашей «Тулицей» и «Спартой» из Нижнего Новгорода.
 

El Classic

Когда: 26 февраля, пятница, 19.00.

Где: Театрально-концертный центр.

26 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» состоится концерт струнного ансамбля El Classic с программой «Дерзкие струны».
 
Музыканты представят программу из цикла «Дерзкие струны», в которой прозвучат ни с чем не сравнимые по звучанию инструментальные ремиксы на лучшие поп- и рок-хиты современности.
 

Маленькие трагедии

Когда: 27 февраля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.

Маленькие трагедии

27 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А. С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А. С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
 

«Академия Михайлова» – «Динамо»

Когда: 27-28 февраля, суббота-воскресенье, 17.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» - «Динамо»

27 и 28 февраля в Ледовом дворце пройдут матчи «Академии Михайлова» против московского «Динамо». 
 

Лыжня Веденина – 2021

Когда: 27 февраля, суббота, 11.45.

Где: Физкультурно-оздоровительный центр в Дубне.

Лыжня Веденина-2021

27 февраля в поселке Дубна в районе Физкультурно-оздоровительного центра в пройдут традиционные областные соревнования по лыжным гонкам на приз чемпиона олимпийских игр и мира Вячеслава Петровича Веденина «Лыжня Веденина». 
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Пугало

В якутском селе живет знахарка по прозвищу Пугало, обладающая способностью излечивать даже самые страшные недуги. Местные сторонятся ее, но в экстренных случаях обращаются за помощью именно к ней. Мистическая драма Дмитрия Давыдова — настоящий прорыв якутского кино, бесшовно соединяющий хоррор, притчу и национальную специфику. Картина получила три приза 31-го «Кинотавра»: за лучший фильм, за лучшую женскую роль и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

 

Родные

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки.

 

На выходных нас ждет репетиция весны — это воодушевляет. Жаль, что солнца будет мало, а вот дождями нас не обделят. Надеемся, что никакая непогода не испортит вам настроения. Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 07:50 +2
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