27 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас».

Поговорим о том:

что является насилием в семье, скрытое насилие;

формы насилия, как распознать;

почему это не закончится само, а «она просто не уйдёт»;

что делать, если насилие происходит не в вашей семье.

Спикер: Анна Ривина — основательница Центра «Насилию.нет», одной из ведущих российских организаций, работающих с проблемой домашнего насилия. Анна занимается просветительской деятельностью, задача которой состоит в том, чтобы сделать проблему домашнего насилия видимой. С 2019 года Анна Ривина преподает семейное право, в 2020 она стала преподавателем «Свободного университета».



Свободный взнос. Регистрация по ссылке.