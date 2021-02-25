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Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас

Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас

27 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас». 

Поговорим о том:
 
  • что является насилием в семье, скрытое насилие;
  • формы насилия, как распознать;
  • почему это не закончится само, а «она просто не уйдёт»;
  • что делать, если насилие происходит не в вашей семье.
Спикер: Анна Ривина — основательница Центра «Насилию.нет», одной из ведущих российских организаций, работающих с проблемой домашнего насилия. Анна занимается просветительской деятельностью, задача которой состоит в том, чтобы сделать проблему домашнего насилия видимой. С 2019 года Анна Ривина преподает семейное право, в 2020 она стала преподавателем «Свободного университета».

Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 февраля 2021, суббота
14:00
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Касса
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Громыка
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6 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
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