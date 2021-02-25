Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас
27 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Что такое домашнее насилие и почему это касается всех нас».
Поговорим о том:
- что является насилием в семье, скрытое насилие;
- формы насилия, как распознать;
- почему это не закончится само, а «она просто не уйдёт»;
- что делать, если насилие происходит не в вашей семье.
Спикер: Анна Ривина — основательница Центра «Насилию.нет», одной из ведущих российских организаций, работающих с проблемой домашнего насилия. Анна занимается просветительской деятельностью, задача которой состоит в том, чтобы сделать проблему домашнего насилия видимой. С 2019 года Анна Ривина преподает семейное право, в 2020 она стала преподавателем «Свободного университета».
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 февраля 2021, суббота
14:00
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 700 ₽