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Апейрон

Апейрон

27 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы «Апейрон». Впервые в Туле группа «Апейрон» из Ярославля с концертной программой «Навстречу рассвету». В этот вечер вы услышите песни-размышления о людях и их чувствах.
 
Музыканты не определяют для себя стилевые границы, но стараются быть максимально искренними. Концерты группы - живой диалог со слушателем, разговор о важном с помощью звуков и образов.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
27 февраля 2021, суббота
21:00
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Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Громыка
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6 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
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