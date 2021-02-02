Апейрон
27 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы «Апейрон». Впервые в Туле группа «Апейрон» из Ярославля с концертной программой «Навстречу рассвету». В этот вечер вы услышите песни-размышления о людях и их чувствах.
Музыканты не определяют для себя стилевые границы, но стараются быть максимально искренними. Концерты группы - живой диалог со слушателем, разговор о важном с помощью звуков и образов.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
27 февраля 2021, суббота
21:00
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 700 ₽