27 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы «Апейрон». Впервые в Туле группа «Апейрон» из Ярославля с концертной программой «Навстречу рассвету». В этот вечер вы услышите песни-размышления о людях и их чувствах.

Музыканты не определяют для себя стилевые границы, но стараются быть максимально искренними. Концерты группы - живой диалог со слушателем, разговор о важном с помощью звуков и образов.