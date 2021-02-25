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El Classic

El Classic

26 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» состоится концерт струнного ансамбля El Classic с программой «Дерзкие струны».

Музыканты представят программу из цикла «Дерзкие струны», в которой прозвучат ни с чем не сравнимые по звучанию инструментальные ремиксы на лучшие поп- и рок-хиты современности.
 

В концерте вы услышите композиции из репертуара групп «AC/DC», «Muse», непревзойдённого Стинга, саунд-треки из самых любимых фильмов.
 
Наши «Дерзкие струны» - идеальный генератор положительных эмоций!

Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 февраля 2021, пятница
19:00
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Касса
Молотняк
Купить билет
28 февраля, воскресенье 17:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Viper Soup Complex
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
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