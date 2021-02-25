26 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» состоится концерт струнного ансамбля El Classic с программой «Дерзкие струны».

Музыканты представят программу из цикла «Дерзкие струны», в которой прозвучат ни с чем не сравнимые по звучанию инструментальные ремиксы на лучшие поп- и рок-хиты современности.

В концерте вы услышите композиции из репертуара групп «AC/DC», «Muse», непревзойдённого Стинга, саунд-треки из самых любимых фильмов.