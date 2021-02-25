El Classic
26 февраля в Тульском театре «Эрмитаж» состоится концерт струнного ансамбля El Classic с программой «Дерзкие струны».
Музыканты представят программу из цикла «Дерзкие струны», в которой прозвучат ни с чем не сравнимые по звучанию инструментальные ремиксы на лучшие поп- и рок-хиты современности.
В концерте вы услышите композиции из репертуара групп «AC/DC», «Muse», непревзойдённого Стинга, саунд-треки из самых любимых фильмов.
Наши «Дерзкие струны» - идеальный генератор положительных эмоций!
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 февраля 2021, пятница
19:00
28 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽