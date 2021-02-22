Молотняк
28 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля рок-исполнителей «Молотняк».
Фестиваль проводится с 2003 года на разных концертных и клубных площадках Тулы. За все историю в нём приняло участие более 500 групп.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 февраля 2021, воскресенье
17:00
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
7 марта - 30 мая
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽