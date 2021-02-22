афиша
афиша
Регистрация
Молотняк

Молотняк

28 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля рок-исполнителей «Молотняк».

Фестиваль проводится с 2003 года на разных концертных и клубных площадках Тулы. За все историю в нём приняло участие более 500 групп. 
 
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 февраля 2021, воскресенье
17:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Шоу театра Юрия Куклачева
Купить билет
6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
7 марта - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Panbrothers Band
Купить билет
19 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.