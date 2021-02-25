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Wine Store: современно, профессионально, интересно
Партнерский материал

Wine Store: современно, профессионально, интересно

Кависты бутика интересно расскажут о напитках и помогут выбрать что-то новое.

Недавно в самом центре Тулы открылся винный бутик Wine Store. В нем можно приобрести аксессуары, потрясающие бокалы, и гастрономические изыски, которые замечательно подойдут к самым разнообразным напиткам из России, Франции, Италии, Испании, Африки, Чили, Аргентины, Великобритании, а также других стран Старого и Нового Света.
 
 
Ну, а если вам нужно что-то особенное, чего нет на витрине — вам стоит обратиться к кавистам бутика. Это профессионалы, которые готовы поделиться с вами своими познаниями: о видах и вкусовых особенностях напитков, их сочетании с блюдами, а также правилах употребления. Они же помогут выбрать редкую продукцию под заказ. Услуга востребована у покупателей Wine Store, которые не любят повторяться, а хотят попробовать что-то эксклюзивное, собирают коллекцию напитков, либо ищут изысканный подарок другому человеку.
 
Стоит отметить, что в бутике очень ответственно подходят к вопросу хранения напитков. Поэтому здесь оборудована специальная комната, в которой круглосуточно поддерживается оптимальный микроклимат.
 
Артем Григорьев, ведущий кавист бутика:
 
Артем Григорьев.

Артем Григорьев.

— Это температура, которая пришла к нам из погребов замков Шато во Франции. Ведь при неправильном хранении напитки могут потерять свои ценные вкусовые и ароматические качества. Покупая у нас, вы точно можете быть уверены, что мы соблюдали все условия и правила, которые рекомендованы производителем.

 
Одну из витрин в Wine Store занимают причудливой формы декантеры ручной работы, которые нужны для отделения вина от осадка и аэрирования. Специалисты и ценители знают, что при окислении кислородом в напитке пробуждается более глубокая ароматика.
 
 
— Кстати, именно по этой же причине напитки следует пить из правильных бокалов. Это тот случай, когда форма имеет значение. Например, бургундский широкий бокал больше подходит для высококислотных со средним телом и высоким содержанием ароматических веществ. Напиток в неправильном бокале может стать напрасной тратой денег — вы просто не почувствуете весь букет вкуса. Приходите к нам и попробуйте сами. Дегустации у нас проходят регулярно!
 
При желании в Wine Store можно приобрести сертификаты различного номинала, которые пригодятся, если вы не знаете о вкусовых предпочтениях человека, которому хотели бы подарить благородный напиток. И, конечно же, постоянным покупателям нравятся бонусные карты со скидками которые могут достигать 17%.
 

Wine Store работает ежедневно, с 10:00–22:00

Телефон: +7 (919) 074-03-24

Адрес: г, Тула, ул. Демонстрации, 1Г, Тула (этаж Цокольный)

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:00
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