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«Тулица» - «Спарта»

«Тулица» - «Спарта»

27 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение»  состоится игра между нашей «Тулицей» и «Спартой» из Нижнего Новгорода.

Билеты на матч СУПЕРЛИГИ PARIMATCH можно купить уже сейчас, перейдя по ссылке!

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 февраля 2021, суббота
18:00
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мара
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7 марта, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
В роке только девушки
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
У Лукоморья
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28 марта, воскресенье 13:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
7 марта - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
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