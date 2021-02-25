«Тулица» - «Спарта»
27 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоится игра между нашей «Тулицей» и «Спартой» из Нижнего Новгорода.
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Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 февраля 2021, суббота
18:00
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 марта - 29 мая