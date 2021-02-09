Маленькие трагедии
27 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии А.С.Пушкина: «Пир во время чумы», «Моцарт и сальери», «Каменный гость».
В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.В этом спектакле уровень трагедийности поднят до античного. Мысль о неотвратимости происходящих событий, о бессилии человека перед безжалостным и равнодушным роком сформулирована ясно и точно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
27 февраля 2021, суббота
18:30
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 марта - 29 мая