Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 22.09.2020

Режиссер: Дмитрий Давыдов

Актеры: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров, Анилена Гурьева

Жанр: драма

Продолжительноcть: 72 мин

В якутском селе живет знахарка по прозвищу Пугало, обладающая способностью излечивать даже самые страшные недуги. Местные сторонятся ее, но в экстренных случаях обращаются за помощью именно к ней. Мистическая драма Дмитрия Давыдова — настоящий прорыв якутского кино, бесшовно соединяющий хоррор, притчу и национальную специфику. Картина получила три приза 31-го «Кинотавра»: за лучший фильм, за лучшую женскую роль и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков. На московской премьере в Garage Screen фильм представит и обсудит со зрителями ее автор. В якутском селе живет женщина по прозвищу Пугало. Она — знахарка, которой достался мистический и пугающий дар вылечивать даже самые неизлечимые недуги и буквально вытаскивать больных с того света. Местные всячески избегают ее и превращают в изгоя, но в безвыходных ситуациях идут за помощью именно к ней. Спасать их и не брать ничего взамен — это ее судьба и ее проклятье. Всякий раз забирая чужую болезнь, она приносит в жертву себя. Но остановиться не может, так как только это избавляет ее от одиночества и чувства ненужности. «Пугало» — третий фильм Дмитрия Давыдова, одного из главных якутских режиссеров, который поднял независимый и абсолютно самобытный якутский кинематограф — явление в российском и даже мировом контексте уникальное — на новый уровень и вывел его на международную арену. В «Пугале» он без всяких усилий, в одно касание соединяет аутентичную и по-своему загадочную якутскую культуру — с ее ритуалами, мифами, преданиями, верованиями, фольклором — с такими же глубинными и в высоком смысле архаичными традициями жанрового искусства — прежде всего с жанром сказки, притчи и хоррора. Главную роль с документальной естественностью и одновременно с почти магической экспрессией исполнила известная этнопевица и непрофессиональная актриса Валентина Романова-Чыскыыраи?.