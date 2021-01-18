На сцене Harat's pub выступит московская панк-группа «Потомучто», образованная вокалистом группы ZNAKI Алексеем Юзленко.

«Потомучто» — это свободный проект избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее, некоторые песни «Потомучты» звучат на радиостанциях России и даже попали в кино.

До 2018 года — песни «Потомучты» звучали на многих площадках во многих городах страны, в исполнении музыкантов группы ZNAKI. В связи с всё больше возрастающим интересом у слушателей к группе, с осени 2018 года «Потомучто» — это самостоятельный, отдельный коллектив играющий весёлый панк-рок.