Потомучто
На сцене Harat's pub выступит московская панк-группа «Потомучто», образованная вокалистом группы ZNAKI Алексеем Юзленко.
«Потомучто» — это свободный проект избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее, некоторые песни «Потомучты» звучат на радиостанциях России и даже попали в кино.
До 2018 года — песни «Потомучты» звучали на многих площадках во многих городах страны, в исполнении музыкантов группы ZNAKI. В связи с всё больше возрастающим интересом у слушателей к группе, с осени 2018 года «Потомучто» — это самостоятельный, отдельный коллектив играющий весёлый панк-рок.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 февраля 2021, суббота
20:00
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 700 ₽