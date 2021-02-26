Обзор Myslo: Идеи для идеальных подарков на 8 Марта

Магазин нижнего белья Fantasy

Сеть магазинов MayaKorea

Красивое белье всегда помогает женщине чувствовать себя привлекательной и желанной. В магазине нижнего белья Fantasy найдется идеальный комплект для каждой. Огромный выбор позволит найти подходящую модель на любую фигуру.

Магазин Fantasy — пример того, что качественное и стильное нижнее белье и одежда для дома не обязательно стоят дорого.

Нежные кружевные трусики, эффектные комплекты со стрепами, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап и откровенные соблазнительные бюстье с полупрозрачными вставками… Всё это есть в наличии.

Fantasy также предлагает большую коллекцию домашней одежды: хлопковые и шелковые пижамы, комплекты в стиле Victoria`s Secret.

Детали делают образ цельным, стильным и дорогим. Серьги, пояс, часы, сумка и… правильно подобранные колготки или чулки. Классические черные, цветные или с рисунком. Это станет ярким и неповторимым акцентом образа.

Красивое белье — всегда отличный подарок для любимой! Не можете определиться с выбором комплекта?

Подарите своей половинке на 8 Марта подарочный сертификат в магазин нижнего белья Fantasy!

И пусть девушка сама выберет то, что нравится ей. Сертификат можно приобрести на любую сумму, кроме того, он бессрочный.

Добро пожаловать в Fantasy!

Тула, ул. Гоголевская, 62.

Тел. 8 (963) 226-08-56 (WhatsApp).

Сияющая свежестью и чистотой кожа — это то, о чем мечтает любая представительница прекрасного пола, независимо от возраста. Что точно понравится маме, жене, любимой девушке, сестре или подруге на 8 Марта? Конечно, подарки из «Моей Кореи»!

Не тратьте время и нервы зря, приходите к нам. Здесь ваш ждут уже готовые подарочные наборы косметики на любой вкус по привлекательной цене.

Также вас ждет огромный ассортимент масок, скрабов, кремов для лица, средств для тела и волос. И все это помогут вам подобрать бьюти-консультанты MayaKorea.

Здесь вы найдете ТОЛЬКО оригинальную сертифицированную косметику из Кореи: никаких китайских подделок! Магазин работает с официальными дистрибьюторами и эксклюзивными представителями брендов. Вот лишь некоторые из официальных партнеров:

Iconcosmetic — эксклюзивные дистрибьюторы бренда Esthetic House,

Beauty2Be — эксклюзивные дистрибьюторы брендов HolikaHolika,

Intercosmetics — официальные дистрибьюторы бренда Missha.

На полках MayaKorea — более 3000 товаров, 150 брендов.

WOW подарочные наборы и патчи для глаз со скидками до 50%.

Внимание! 5 марта MayaKorea празднует день рождения магазина в ТК «Парадиз».

Скидка 20% на ВСЁ, до 50% на патчи для глаз + на все товары интернет-магазина mayakorea.ru!

Подарки ждут всех покупателей.

Сеть магазинов MayaKorea

Адреса:

ТЦ «РИО», Пролетарская 22-а, 1-й этаж, два магазина

ТК «Парадиз», пр-т Ленина, 17, 1-й этаж

ТЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2, 1-й этаж (галерея между «Рив Гош» и «Летуаль»)

Магазин SPAR (кассовая зона), ул. М. Горького, 7-а.

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Один из самых традиционных подарков на 8 Марта — это, конечно, цветы. Красивому букету обрадуется любая женщина! Подарите маме, сестре, жене, коллеге роскошные композиции, растения в горшочках, веточку орхидеи или огромные охапки роз, лилий, хризантем, тюльпанов.

В честь женского праздника «Клумба» предлагает самые весенние букеты. Например, из ирисов с тюльпанами. Яркая композиция никого не оставит равнодушным!

Нежный микс из тюльпанов — будьте уверены, такой букет понравится каждой женщине! А роскошные розы растопят сердце любой, даже самой суровой, дамы.

Маме, бабушке или коллеге отлично подойдет в качестве подарка цветок в горшке. Такой милый презент покорит любую даму своей красотой и оригинальной расцветкой.

За особенными подарками для самых любимых приглашаем в салон «Клумба» на пр. Ленина 85, корп. 1 («Ликерка Лофт»). Там представлен большой ассортимент продукции знаменитого парфюмерного бренда Zielinski&Rozen — изысканный парфюм, ароматы для дома, уходовая косметика, шампуни, соли для ванн и многое другое.

Специально к Международному женскому дню магазин цветов «Клумба» объявляет акцию. Успейте заказать букет по выгодной цене — только по предзаказу до 4 марта. Его можно оформить онлайн на сайте или по телефону +7 (4872) 700−202.

Также сеть магазинов проводит розыгрыш. При покупке от 2000 рублей до 8 марта включительно у вас есть шанс выиграть iPhone 12 pro и много других крутых подарков!

За роскошным букетом отправляйтесь в «Клумбу»!

Адреса магазинов и телефоны:

проспект Ленина 85, корпус 1 (Ликерка Лофт) Телефон: +7 (4872)70−72−72. 9.00 — 21.00.

Красноармейский проспект, 13. Телефон: +7 (4872)70−02−16, круглосуточно.

ул. Марата, 26 г. Телефон: +7 (4872)40−40−19, 8.00 — 22.00.

Тургеневская, 7-а. Телефон: +7 (4872)71−75−65, 8.00 — 22.00.

Щёкинское шоссе, 1-а. Телефон: +7 (4872)71−11−88. Круглосуточно.

ул. Вильямса, 30-б. Телефон: +7 (4872)75−12−00. 8.00 — 22.00.

ул. Аркадия Шипунова, 1-а, гипермаркет «Глобус». Телефон: +7 (4872)33−76−71. 9.00 — 22.00.

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