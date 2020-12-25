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Выходные в Туле: 25-27 декабря

Выходные в Туле: 25-27 декабря

Как говорит один известный человек, этот год был непростым, с афишей выходных тоже самое: каждый раз всё труднее находить интересные мероприятия, но мы стараемся. 

Щелкунчик

Когда: 27 декабря, воскресенье, 10.30, 17.30.

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».
Стоимость: 500 руб.

Щелкунчик

27 декабря в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Щелкунчик». Самая новогодняя и рождественская сказка рассказывается доступным для малышей языком теневого театра, а занимательные игры ждут зрителей в сказочном Конфетенбурге.
 
Спектакль идет под чарующие звуки скрипки и фортепиано, исполняющих всем известное произведение великого Петра Ильича Чайковского.
 

Предновогодний джаз: Sweet Sound

Когда: 25 декабря, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 500 руб.

Предновогодний джаз: Sweet Sound

25 декабря в культурном центре «Типография» состоится джазовый новогодний концерт. Итак, встречайте наших новых героев: Sweet sound jazz band!
 
Этот прекрасный коллектив тульских музыкантов поможет новогодней сказке всё-таки состояться! В концерте прозвучат всемирно известные джазовые композиции и, конечно, новогодние мелодии.
 

Белые ночи

Когда: 25 декабря, суббота, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые ночи

25 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
 
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. 
 

Тульский экзотариум

Когда: 25-27 декабря, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Психологический клуб: Перевернуть страницу старого года

Когда: 26 декабря, суббота, 16.00.

Где: КЦ «Типография».

Психологический клуб: Перевернуть страницу старого года

26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Предчувствие праздника возникает до того, как мы учимся оформлять в слова свои ощущения. Сидит внутри до поры, как прилежный ученик, ждущий звонка на перемену. А, как выпадет первый снег – вырывается наружу с возбуждением, интересом и ожиданием чуда.

Будем творить и вытворять с помощью арт-терапии и метафорических карт.
 

Стеклянный зверинец

Когда: 27 декабря, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стеклянный зверинец

27 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 
 
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
 

Выставка-исследование современного города

Когда: 25-27 декабря, суббота-воскресенье.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Выставка-исследование современного города

20 декабря в Музее станка открылась выставка-исследование современного города. Выставка будет посвящена таким актуальным темам, как:

  • проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
  • ощущение свободы и семейная память;
  • городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
Авторы работ — ученики проектной школы «Каскад. Тула» — испытали свои творческие возможности в лабораториях «Гибридные практики» и Transit Mode.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 25-27 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 400 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
Что посмотреть?

Под конец года мы решили поделиться с вами небольшой подборкой самых обсуждаемых сериалов 2020 года.

Ход королевы 

Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остаётся сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зелёные капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы. Днём, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зелёную капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у неё начнётся совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.
 

Чики

Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая – Жанна – укатила в Москву и вернулась на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.
 

Неортодоксальная

19-летняя еврейка по имени Эсти убегает от брака и ультраортодоксальной общины в Вильямсбурге. Она переезжает в Берлин, где живет ее мать, и пытается вести мирскую жизнь и посещать занятия в консерватории. Ее муж, узнав, что Эсти беременна, по приказу раввина отправляется в Берлин со своим двоюродным братом, чтобы попытаться найти ее.
 
 

Держите руки в тепле и не забывайте надевать маску. С наступающим!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:03 0
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