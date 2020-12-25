Выходные в Туле: 25-27 декабря

Когда: 25-27 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.

Где: парк «Патриот Тула».

Стоимость: 400 руб.

А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.

Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.

Что посмотреть?

Под конец года мы решили поделиться с вами небольшой подборкой самых обсуждаемых сериалов 2020 года.

Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остаётся сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зелёные капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы. Днём, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зелёную капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у неё начнётся совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.

Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая – Жанна – укатила в Москву и вернулась на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.