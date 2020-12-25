Выходные в Туле: 25-27 декабря

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка». Стоимость: 500 руб.
27 декабря в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Щелкунчик». Самая новогодняя и рождественская сказка рассказывается доступным для малышей языком теневого театра, а занимательные игры ждут зрителей в сказочном Конфетенбурге.
Спектакль идет под чарующие звуки скрипки и фортепиано, исполняющих всем известное произведение великого Петра Ильича Чайковского.
25 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву.
26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Предчувствие праздника возникает до того, как мы учимся оформлять в слова свои ощущения. Сидит внутри до поры, как прилежный ученик, ждущий звонка на перемену. А, как выпадет первый снег – вырывается наружу с возбуждением, интересом и ожиданием чуда.
Будем творить и вытворять с помощью арт-терапии и метафорических карт.
Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остаётся сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зелёные капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы. Днём, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зелёную капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у неё начнётся совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.
Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая – Жанна – укатила в Москву и вернулась на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.
19-летняя еврейка по имени Эсти убегает от брака и ультраортодоксальной общины в Вильямсбурге. Она переезжает в Берлин, где живет ее мать, и пытается вести мирскую жизнь и посещать занятия в консерватории. Ее муж, узнав, что Эсти беременна, по приказу раввина отправляется в Берлин со своим двоюродным братом, чтобы попытаться найти ее.
Держите руки в тепле и не забывайте надевать маску. С наступающим!