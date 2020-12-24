Психологический клуб: Перевернуть страницу старого года
26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Предчувствие праздника возникает до того, как мы учимся оформлять в слова свои ощущения. Сидит внутри до поры, как прилежный ученик, ждущий звонка на перемену. А, как выпадет первый снег – вырывается наружу с возбуждением, интересом и ожиданием чуда.
Детство заканчивается, но внутри каждого из нас по-прежнему живет ребенок, который нуждается в волшебстве и надежде на лучшее. В этих чувствах кроется очень много ресурса, особенно сейчас, когда вокруг так много неопределенности. Этот год был очень сложным во многих смыслах, полным изменений и событий. Важно для себя взять опыт, полученный в этом году и отпустить все случившееся и не случившееся, запечатав в конверт с пометкой 2020.
Что будет на встрече?
- поставим суету на паузу, чтобы послушать с чем вы завершаете год;
- возьмем что-то важное в свой опыт из этого года, отпустим не случившееся или случившееся (но лучше бы не случалось!);
- настроимся на встречу с новым;
- поговорим о желаниях, мечтах и целях.
Будем творить и вытворять с помощью арт-терапии и метафорических карт.
Ведущая встречи: Зинаида Минутина — клинический психолог.
Регистрация по ссылке. Стоимость: 300 руб.
Регистрация по ссылке. Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 декабря 2020, суббота
13:00
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
2 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽