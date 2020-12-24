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Психологический клуб: Перевернуть страницу старого года

Психологический клуб: Перевернуть страницу старого года

26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Предчувствие праздника возникает до того, как мы учимся оформлять в слова свои ощущения. Сидит внутри до поры, как прилежный ученик, ждущий звонка на перемену. А, как выпадет первый снег – вырывается наружу с возбуждением, интересом и ожиданием чуда.

Детство заканчивается, но внутри каждого из нас по-прежнему живет ребенок, который нуждается в волшебстве и надежде на лучшее. В этих чувствах кроется очень много ресурса, особенно сейчас, когда вокруг так много неопределенности. Этот год был очень сложным во многих смыслах, полным изменений и событий. Важно для себя взять опыт, полученный в этом году и отпустить все случившееся и не случившееся, запечатав в конверт с пометкой 2020.
 
Что будет на встрече?
 
  • поставим суету на паузу, чтобы послушать с чем вы завершаете год;
  • возьмем что-то важное в свой опыт из этого года, отпустим не случившееся или случившееся (но лучше бы не случалось!);
  • настроимся на встречу с новым;
  • поговорим о желаниях, мечтах и целях.
Будем творить и вытворять с помощью арт-терапии и метафорических карт.
 
Ведущая встречи: Зинаида Минутина — клинический психолог.

Регистрация по ссылке. Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 декабря 2020, суббота
13:00
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Касса
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Вера Снежная
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Школа волшебства Гарри Поттера
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8 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Звезды дискотек 90-х
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2 января, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»
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8 января, пятница 14:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-2650 ₽
Мастер и Маргарита
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8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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