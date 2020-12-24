Психологический клуб: Перевернуть страницу старого года

26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Предчувствие праздника возникает до того, как мы учимся оформлять в слова свои ощущения. Сидит внутри до поры, как прилежный ученик, ждущий звонка на перемену. А, как выпадет первый снег – вырывается наружу с возбуждением, интересом и ожиданием чуда.

Детство заканчивается, но внутри каждого из нас по-прежнему живет ребенок, который нуждается в волшебстве и надежде на лучшее. В этих чувствах кроется очень много ресурса, особенно сейчас, когда вокруг так много неопределенности. Этот год был очень сложным во многих смыслах, полным изменений и событий. Важно для себя взять опыт, полученный в этом году и отпустить все случившееся и не случившееся, запечатав в конверт с пометкой 2020.

Что будет на встрече?

поставим суету на паузу, чтобы послушать с чем вы завершаете год;

возьмем что-то важное в свой опыт из этого года, отпустим не случившееся или случившееся (но лучше бы не случалось!);

настроимся на встречу с новым;

поговорим о желаниях, мечтах и целях.

Будем творить и вытворять с помощью арт-терапии и метафорических карт.