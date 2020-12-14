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Щелкунчик

Щелкунчик

27 и 30 декабря в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут детский спектакль «Щелкунчик». Самая новогодняя и рождественская сказка рассказывается доступным для малышей языком теневого театра, а занимательные игры ждут зрителей в сказочном Конфетенбурге.

Спектакль идет под чарующие звуки скрипки и фортепиано, исполняющих всем известное произведение великого Петра Ильича Чайковского.

Бэби-театр — это развитие искусством! Создатели бэби-театра «Три котёнка» — влюблённые в дело мастера-профессионалы: артисты театра кукол и музыканты-виртуозы.
 
Каждый бэби-спектакль уникален и создан специально для малышей. Он красивый и увлекательный. А музыкальное сопровождение специально подобрано для наилучшего восприятия детским слухом и звучит только в живую. Зрительный зал бэби-театра предполагает свободное размещение детей с родителями на мягких подушках.
 
Продолжительность мероприятий 60 минут. Спектакли проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На один показ приглашается не больше 20 человек.
 
Ведется фото и видеосъемка. Фотографии (доступ к цифровому архиву) предоставляются бесплатно. В помещении тепло. Приходите нарядными и помните, что уличную обувь придется снять.

 

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Где и когда?
Три котенка, музыкальный беби-театр
Тула, Проспект Ленина, д. 22
27 декабря 2020, воскресенье
10:30
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27 декабря 2020, воскресенье
17:30
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30 декабря 2020, среда
10:30
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22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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2 января, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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