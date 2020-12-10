Белые ночи
11 и 25 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 декабря 2020, пятница
19:00
25 декабря 2020, пятница
19:00
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽