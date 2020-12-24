Ирина Плетнева: «Центр «Мой бизнес» помог сэкономить нашей компании и выйти на новый уровень»

Пандемия как новый этап развития бизнеса – так произошло в случае с компанией Ирины Плетневой. Сделать это без поддержки тульского центра «Мой бизнес» было бы намного сложнее и затратнее.

– ООО «Антарес» было создано в августе 2019 года. Тогда оно специализировалось на создании различных мобильных приложений для компаний, в том числе разрабатывало приложения с дополненной реальностью, – рассказывает учредитель компании. – Нашими услугами пользовались различные сетевые магазины и предприятия в рамках рекламных кампаний, также мы сотрудничали с книжными издательствами и т. д. – создавали приложения для книг. И так было до начала пандемии. Как только она случилась, мы перешли на удаленку. Объем заказов резко сократился.

Чтобы сохранить команду, решили несколько расширить сферу нашей деятельности и заняться книгами – энциклопедиями для детей. Учитывая, что у современных детей клиповое мышление, решили не перегружать страницы большими текстами, а предоставлять информацию в виде фактов. Нам удалось оперативно наладить сотрудничество с учеными-авторами, чтобы информация в наших книгах была проверенной и достоверной.

Изучили опыт российских и зарубежных издательств в части дизайна. В итоге получились яркие книги с крупными детализированными иллюстрациями. Первую книгу мы выпустили еще на удаленке, она была про животных. Потом были книги про космос, океаны, новогодние традиции...

Смена формата работы требовала оформления новых документов и регистрации своего товарного знака – KIDZLAB. За помощью Ирина обратилась в центр «Мой бизнес»:

– Центр «Мой бизнес» помог сделать декларацию соответствия на нашу продукцию. Декларация подтверждает безопасность книг и соответствие их ГОСТу. Также нам помогли в регистрации товарного знака. Часть оплаты взял на себя центр «Мой бизнес», что сэкономило нашей компании более 100 000 рублей. В этот непростой год это было особенно ценно. Также нам не пришлось тратить время на поиски подрядчиков, центр «Мой бизнес» сделал это за нас, за что ему огромное спасибо.

В планах Ирины Плетневой расширять географию присутствия своей продукции и выйти с ней в том числе на международный рынок.

– Мы хотим выйти на международные продажи. В этом году мы уже получили от Центра инжиниринга документы для продвижения нашей продукции за рубежом, изучили их и в 2021 году планируем активно заняться этим направлением. Уверены, что с поддержкой центра у нас всё получится.

К наиболее востребованным инжиниринговым услугам центра « Мой бизнес » относятся:

проведение испытаний продукции,

подготовка сертификатов (деклараций) соответствия продукции,

составление проектно-сметной документации,

регистрация товарного знака,

проведение экспертизы промышленной безопасности,

проведение специальной оценки условий труда,

разработка конструкторской документации на изделие,

изготовление технологической оснастки,

организация участия компании в выставке.

Первым шагом в получении поддержки от центра «Мой бизнес» является обращение за консультацией, в ходе которой специалисты предложат наиболее эффективные варианты оказания поддержки.

Центр «Мой бизнес» Тульской области оказывает поддержку производственным предприятиям региона сегмента МСП в форме частичной оплаты услуг по разработке технической документации (от 100 до 400 тыс. руб.); в участии в выставках (до 200 тыс. руб.) и изготовлении образцов промышленного оборудования и технологической оснастки (до 400 тыс. руб.).

Подробнее узнать об инжиниринговых услугах центра можно на сайте мойбизнестула.рф.

Вячеслав Романов – 2020 год для бизнеса был непростым, но тульские предприниматели со свойственной им стойкостью, мужеством, предприимчивостью и любовью к своему делу продолжали работать в непривычных условиях, – отметил председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов. – И в итоге они достигли отличных результатов.

Тула, ул. Фр. Энгельса, 53, оф. 305.

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