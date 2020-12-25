Покупай теплицу и всё для дачи сейчас: в январе подорожает!

После праздников ожидается рост цен, в том числе на товары для дачи. Если вы хотели купить теплицу, мангал, качели – в «Сад-Тула» всё это пока по прежним ценам!

Всё дорожает – мы с вами видим это по продуктам и другим товарам в магазинах. Выросли цены и на материалы, в том числе на металл и поликарбонат, из которого изготавливаются теплицы. Поэтому производители теплиц уже повысили стоимость своей продукции или вот-вот сделают это.

Компания «Сад-Тула» производит любимые многими огородниками теплицы «Стандарт», «Кремлевская» и другие – тысячи дачников выбрали их за надежность, удобство и доступную цену. Но в условиях подорожания материалов их стоимость тоже растет. Поэтому, если вы планировали к новому дачному сезону купить теплицу, а также другие товары для сада – торопитесь!

Пока на складе «Сад-Тула» еще остается продукция по прежним ценам, нужно успеть ее купить, чтобы сэкономить.

Количество товаров ограничено, его хватит ориентировочно до окончания новогодних каникул – после праздников цены точно вырастут.

К тому же готовить урожай зимой или продумать сейчас варианты украшения участка – умное решение. Сейчас на это есть время, которого весной точно не будет. Купить теплицу, качели, мебель для сада, мангалы, казаны и другие нужны товары для сада и огорода можно в торговом павильоне «Сад-Тула» на рынке «Слобода» или онлайн. Торопитесь, пока цены не повысились!

Выбираем теплицу

Фаворитами огородников в ассортименте «Сад-Тула» давно стали теплицы «Стандарт» и «Кремлевская».

Теплица «Стандарт».

Дачники любят их за удобную и надежную конструкцию: каркас теплицы изготовлен из оцинкованной профильной трубы с шагом 0,67-1 м, который устойчив к ветровой и снежной нагрузке, не прогибается, не ржавеет, служит годами. Теплица «Кремлевская», кроме того имеет усиленный каркас из двойной стальной дуги.

Теплица «Кремлевская».

Цены пока не повышались – от 8900 руб. за теплицу «Стандарт» и от 11900 руб. за «Кремлевскую».

«Сад-Тула» производит и другие виды теплиц, разной формы и размеров, так что для любого огорода можно подобрать подходящий вариант. Все модели имеют прочную конструкцию и накрываются качественным поликарбонатом, гарантия на который составляет 10 лет. А что касается покупки теплицы зимой, это и выгодно, и правильно: к моменту посадки земля в ней успеет прогреться. Морозы – не помеха установке, монтаж возможен в любую погоду. Но по желанию вы можете купить теплицу и оставить ее на хранение на складе до весны – это бесплатно.

Кроме теплиц, в «Сад-Тула» есть масса полезного для огорода. Это, во-первых, системы автоматического полива: поставил, настроил и не ездишь на дачу каждый день, чтобы полить теплицы и грядки. Во-вторых, ограждения для высоких грядок: с ними на огороде порядок, и уход за такими грядками требует гораздо меньше сил и времени.

Планируем ландшафтный дизайн

Отдых на даче – особое удовольствие: ведь это природа, свежий воздух, треск поленьев в костре, аромат шашлыка. «Сад-Тула» предлагает массу способов сделать вашу дачу красивой, а отдых комфортным. Для релакса – удобные качели на 2-3 человек и модные кресла-коконы, которые украсят любой сад. Удивительно, но такая стильная вещь в «Сад-Тула» стоит совсем не дорого – от 7700 руб.

Всего за 7700 руб. у вас на даче появятся такие стильные и удобные качели. Подушка сделала из брезента и не промокает.

Для пикников на даче не обойтись без мангала – и в «Сад-Тула» вы найдете много красивых моделей, которые впишутся в вашу зону отдыха. На выбор есть разные размеры, есть мангалы с крышей, дровницей и без них. А дополнить дачные трапезы новыми вкусами позволит прекрасный узбекский казан – чугунный, толстостенный: плов в нем получается – пальчики оближешь!

Любите восточную кухню? Выбирайте казан! В ассортименте «Сад-Тула» есть казаны вместимостью от 3,5 до 100 литров.

Украсить дачу, создать на участке уютные уголки можно с помощью дачной мебели, столовых групп, лавочек в разных стилях, беседок. Подумайте, какие элементы вы хотели бы видеть в своей саду, и выберите их в «Сад-Тула» сейчас, пока не повысились цены!

Закупаем семена

Сезон у дачников начинается задолго до наступления тепла. В декабре многие уже сажают на рассаду цветы, а с января-февраля начнется время посева семян овощей – перца, баклажанов, томатов.

Выбор семян очень важен: у хороших семян выше всхожесть (а это значительная экономия сил и времени), лучше урожайность и устойчивость к болезням. В «Сад-Тула» ассортимент семян сформирован исходя из отзывов огородников: покупатели просят хорошие семена, делятся своим опытом выращивания овощей и цветов – и на основе их пожеланий компания заказывает гарантированно качественную и проверенную продукцию.

Например, семена от компании «Элит-Агро» имеют очень хорошую всхожесть. Производитель заявляет не менее 70%, то есть 7 семян из 10.

Но, по отзывам дачников, всхожесть у большинства – стопроцентная. В ассортименте есть семена овощей, зелени, цветов, которые радуют быстрым ростом, высокими урожаями и превосходным вкусом/внешним видом.

Интересных сортов – очень много! Попробуйте в новом сезоне томаты «Сладкая облепиха»: они усыпаны плодами, которые содержат много сахара и бета-каротина, очень вкусны свежими и консервированными. Кроме того, этот сорт томатов устойчив к фитофторе. Из огурчиков рекомендуем «Хрустящий корнишон»: пупырчатые плоды – нежные, вкусные, хрустящие и без горечи, а за счет мелких размеров очень удобны в засолке.

Для красоты на даче уже сейчас можно сажать на рассаду петунию «Шампань»: она дает крупные, до 12 см в диаметре, яркие цветки с красивым бахромчатым краем.

Огородники и цветоводы найдут массу интересного в ассортименте семян в «Сад-Тула» и приятно удивятся доступным ценам. Выбрать семена можно и в магазине, куда уже поступило много новинок, и на сайте компании.

Получите дисконтную карту и экономьте круглый год!

В «Сад-Тула» действуют дисконтные карты, которые дают скидку 3-10% на весь ассортимент, от семян до теплиц и качелей. Стандартным условием для ее получения является покупка на сумму от 10 000 рублей.

Но сейчас в честь Нового года компания дарит дисконтные карты всем независимо от суммы покупки.

Приезжайте, получите вашу карту и пользуйтесь еще более выгодными ценами на всё, что связано с дачными делами и отдыхом!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71−66−74, 8−953−957−8000.

sad71.ru