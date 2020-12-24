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Предновогодний джаз: Sweet Sound

Предновогодний джаз: Sweet Sound

25 декабря в культурном центре «Типография» состоится джазовый новогодний концерт. Итак, встречайте наших новых героев: Sweet sound jazz band!
 
Этот прекрасный коллектив тульских музыкантов поможет новогодней сказке всё-таки состояться! В концерте прозвучат всемирно известные джазовые композиции и, конечно, новогодние мелодии.
 
Приходите слушать отборный джаз и заряжаться его энергией 25 декабря! Бронируйте билеты заранее.
 
Стоимость: 500 руб. в предпродаже на сайте и 650 руб. в день концерта.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 декабря 2020, пятница
20:00
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Касса
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Купить билет
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 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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5 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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