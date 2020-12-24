Предновогодний джаз: Sweet Sound
25 декабря в культурном центре «Типография» состоится джазовый новогодний концерт. Итак, встречайте наших новых героев: Sweet sound jazz band!
Этот прекрасный коллектив тульских музыкантов поможет новогодней сказке всё-таки состояться! В концерте прозвучат всемирно известные джазовые композиции и, конечно, новогодние мелодии.
Приходите слушать отборный джаз и заряжаться его энергией 25 декабря! Бронируйте билеты заранее.
Стоимость: 500 руб. в предпродаже на сайте и 650 руб. в день концерта.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 декабря 2020, пятница
20:00
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽