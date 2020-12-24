Предновогодний джаз: Sweet Sound

25 декабря в культурном центре « Типография » состоится джазовый новогодний концерт. Итак, встречайте наших новых героев: Sweet sound jazz band!

Этот прекрасный коллектив тульских музыкантов поможет новогодней сказке всё-таки состояться! В концерте прозвучат всемирно известные джазовые композиции и, конечно, новогодние мелодии.

Приходите слушать отборный джаз и заряжаться его энергией 25 декабря! Бронируйте билеты заранее.