Выходные в Туле: 23-25 ноября

Вас ждут музыкальные выходные, в программе которых несколько концертов, музыкальная медитация, лекция о музыке и музыкальный конкурс.

А еще вы научитесь варить прекраснейший кофе, который согреет в холодный осенний день и увидите куда приводят путешествия по интернету в новом фильме о Ральфе.

На этой неделе мы решили сделать для вас небольшой подарок и объявляем распродажу на билеты в Myslo-кассе со скидками до 20%.

Спектакль «Супница» — 14 декабря в Городском концертном зале Маргарита Суханкина — 29 ноября в ГКЗ Четырехнедельный курс по керамике «Посуда» — с 27 ноября в семейном центре «Врадость» Концерт джаза ко Дню матери — 25 ноября в в семейном центре «Врадость» Рита Dakota — 5 декабря в ГКЗ

концерты

Когда: 23 ноября, пятница 19:00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500−1700 р.



В пятницу в Городском концертном зале состоится концерт Андрея Алексина. Певец не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Путь Андрея к его нынешней известности, как и у всех настоящих артистов, был долог и извилист. Алексин умеет одинаково хорошо играть сразу на пяти музыкальных инструментах!

Когда: 25 ноября, воскресенье 19:00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800 р.

В воскресенье на сцене рок-клуба M2 пройдет концерт металл — группы STIGMATA в рамках масштабного тура по стране «ТВОЙ ВЫБОР». Особеность этого тура заключается в том, что зрители сами выберут песни, которые прозвучат на концерте группы. Проголовать за любимую песню можно по ссылке в сообществе встречи.

Когда: 25 ноября, воскресенье 10:30

Где: ВРадость, семейный центр

Тула, ул. Колетвинова, дом 2, подъезд 1

Цена: 600 р. и регистрация по ссылке и по тел. 8(906)530−86−86, только в «Чёрную пятницу» — 540 р., до 18 лет - вход свободный.

В Семейном центре «ВРадость», состоится праздничный концерт джаза ко Дню матери. На сцене выступят Александра Шатилова (вокал) и Андрей Денисов (клавиши). На этом концерте гости находятся в уютной обстановке, удобно размещаясь на полу, на подушках и пледах, а самые юные зрители могут петь, ползать, танцевать и т. п.



Для гостей приготовлена праздничная программа, музыкальный мастер-класс и уютная атмосфера. Взрослые смогут насладиться прекрасными выступлениями, отдохнуть и расслабиться. Дети смогут открыть для себя новый захватывающий мир звуков. После часового концерта гостей ждет чаепитие.

Когда: 24 ноября, суббота 19:00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: Цена: 600 р.

В субботу на сцене рок-клуба M2 выступит фолк-рок группа «Тролль Гнёт Ель» с презентацией своего нового восьмого альбома, который получил название «Лабиринт Троллей». В новый альбов вошли кавер-версии песен отечественных фолк, фолк-рок и фолк-метал групп, чьё творчество, по мнению группы, осталось недостаточно оцененным, либо несправедливо подзабытым.

Когда: 25 ноября, воскресенье 10:00

Где: Дворец культуры, ОАО «Туламашзавод», Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 250 р.

В воскресенье в ДК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо». В конкурсе примут участие сольные исполнители, дуэты и ансамбли с участниками всех возрастов: от 4 до 30 лет и старше. Вы увидите музыкальные номера разных жанров: эстрадный вокал, Джазовый вокал, Казачья песня, Патриотическая песня и классический Кроссовер. В первой половине конкурса будут выступать самые юные музыканты, с 14.00 на сцену выйдут молодежные и взрослые исполнители.

Когда: 23 ноября, пятница 18:30

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 1000-1500 р.

На сцене Тульской Филармонии выступят яркие представители «романтического алко-джаза» группа Billy's Band. Музыканты привезут в Тулу буквально всё, собрав в единую концертную программу «Все Хиты…» неугомонные колебания своего творческого настроения разных периодов и альбомов.

вечеринки

Когда: 23 ноября, пятница 19:00

Где: «Левъ», загородный клуб, п.Лесной, п. Лесной, 9/1

Цена: 1500 р.

В пятницу в загородном клубе «Левъ» состоится тематическая вечеринка в стиле знаменитой сказки «Алиса в Стране чудес». Мероприятие организовано проектом Partytime24. Гостей ждет потрясающая шоу-программа, выступление цирковой студии Анны Беляковой, а также бьюти-зона, танцы, подарки и волшебная атмосфера Страны чудес. Подробности у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8 (902) 846-11-27 .

Когда: 23 ноября, пятница 21:00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс Тула, улица Чапаева, 51 Цена: 150−200 р., девушкам вход свободный до 23.00

Начинаем подготовку к новому году на дискотеке клуба «Мёд». В программе хиты девяностых и нулевых в исполнении диджеев Vodoley, Jeen, Maxima, Pasha Jet, Alex Sender, Tonny Milton.

спорт

Когда: 24-25 ноября, суббота-воскресенье, 17.00

Где: Спортивный комплекс «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов 22а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры 9-того тура по волейболу между тульской командой «Тулица — 2» и самарским клубом «Искра-АМОНД-2». Те, у кого не получится посетить матч, могут посмотреть его на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица -2».



Где: «ВРадость», семейный центр, Тула, ул. Колетвинова, дом 2, подъезд 1 Когда: 24 ноября, суббота, 15.00

Цена: 350 р.

В субботе в клубе «Врадость» пройдет занятие по звуковой медитации. Звуковые медитации древнейший и могущественный метод изменения своего сознания и жизни. Согласно представлениям древних мир состоит из проявлений вибраций энергии. Та или иная форма бытия застывшая форма звуковой или энергетической вибрации.

События

Когда: 25 ноября, воскресенье 11.30

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный.

В честь Международного дня матери в Центральном парке пройдут праздничные мероприятия. Основной площадкой станет детский городок, где в помещении библиотеки в 11.30 пройдет мастер-класс по изготовлению декоративных тарелок «Подарок маме», а в 12.30 маленьким посетителям парка покажут поучительный кукольный спектакль. В 13.00 программа праздника продолжится конкурсом на лучшее поздравление «Минутка стихотворений». Изюминкой праздника станет выступление мини-цирка Crazy Show с 13.00 до 14.00 на эстраде детского городка.

Когда: 25 ноября, воскресенье 20:00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 500−1200 р.





В воскресенье на сцене «Типографии» выступят лучшие московские комики Stand-up Club #1 — Константин Пушкин, Сергей Орлов и Владимир Бухаров. Все вместе они готовят для вас вечер нетелевизионной, бескопромиссной и честной комедии. Большой концерт трех талантливых и безумно смешных стендап-комиков из московского стендап-клуба на Новом Арбате. Их юмор не похож на то, что показывают по телевизору — он круче, потому что без цензуры и ограничений. Эти шутки о вас и всем, что происходит вокруг.

Когда: 25 ноября, воскресенье 11.00

Где: ДК «Косогорец», подростковый и молодежный клуб, Тула, Горького ул., д. 32

Вход свободный.

В воскресенье в ДК «Косогорец» состоятся выставки собак регионального и всероссийского масштаба. Участники будут соревноваться за звание Чемпиона федерации любительского собаководства и кандидата в Чемпионы федерации. Кинологический клуб «Чемпион» организует монопородную выставку и выставку собак всех пород. Монопородная выставке посвящена северным ездовым собакам. Здесь будут представлены лучшие представители пород Сибирский хаски, Аляскинский Маламут, Самоедская Собака из разных уголков нашей страны.В этот день также состоится региональная выставка собак всех пород, организованная клубом «Аванти».

Театр

Когда: 25 ноября, воскресенье 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 600р. — 2200 р.



В воскресенье в Городском концертном зале состоится остросюжетный комедийный спектакль «Охота на мужчин». Главная героиня — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. В спектакле есть всё: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями — они имеют свойство сбываться!

Детям

Когда: 25 ноября, воскресенье 12.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 200-250 р.

В воскресенье в Тульской филармонии будет показана музыкальная сказка «Питер Пэн» по мотивам одноименного произведения для детей в исполнении Тульского филармонического симфонического оркестра и артистов детской филармонии.

Выставка

Когда: 24 ноября, суббота 10:00

Где: Музей оружия, здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2

Вход свободный.

Тульский Музей оружия стал одним из участников мастшабного благотворительного проекта «Культурный марафон», и в субботу жители и гости города смогут бесплатно посетить Музей оружия и познакомиться с уникальной коллекцией огнестрельного и холодного оружия. В этот день гости музея смогут посетить револьверную мастерскую, пройти через окоп первой мировой войны, подержать в руках подлинное оружие героев, послушать истории виртуальных рассказчиков, пострелять из настоящих образцов оружия в электронном тире, принять участие в фотоохоте, уничтожить базу террористов, виртуально управляя вертолетом МИ-8, и испытать чувство национальной гордости в Зале Славы российского оружия. Эффект погружения в события героической истории России создадут мультимедийные комплексы и интерактивные зоны.

Лекции

Когда: 25 ноября, воскресенье 13.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

В воскресенье на «Октаве» пройдет мастер по приготовлению кофе от чемпиона России по приготовлению кофе в турке Марины Хюппенен.

Марина расскажет об особенностях приготовления кофе в турке, выборе зерна и его вкусовых отличиях. А так же познакомит гостей с ассортиментом кофе собственной обжарки.

Первые 30 зарегистрировавшихся на мероприятие получат возможность попробовать авторский напиток, с которым Марина выступала на чемпионате мира.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино вышел второй фильм о приключениях громилы Ральфа из видеоигры и его подружки гонщицы из мультика. На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах вышел фильм, который продолжил тему супер героев, в частности фильма «Веном», который с успехом отгремел в кинопрокате. Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем, где разнообразные технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни. Но в этом технологичном мире Грей — один из немногих людей, кто любит работать руками. Он восстанавливает и чинит старые автомобили. Однажды, возвращаясь от клиента, Грей с женой попадают в аварию, а после — в руки банды отморозков, в результате чего женщина погибает, а Грей оказывается парализованным ниже шеи. Тот самый богатый клиент предлагает несчастному поставить экспериментальный имплант Stem, который может полностью восстановить подвижность.

Цена: от 140 р.