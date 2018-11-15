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Ральф против интернета

Ральф против интернета

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.11.2018
 
Режиссер:
Фил Джонстон, Рич Мур
  
Актеры:
Галь Гадот, Кристен Белл, Мэнди Мур, Келли Макдоналд, Алан Тьюдик, Джон Си Райли, Аулии Кравальо, Минг-На, Сара Силверман, Тараджи П. Хенсон
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

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