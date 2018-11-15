Ральф против интернета
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 22.11.2018
Режиссер:
Фил Джонстон, Рич Мур
Актеры:
Галь Гадот, Кристен Белл, Мэнди Мур, Келли Макдоналд, Алан Тьюдик, Джон Си Райли, Аулии Кравальо, Минг-На, Сара Силверман, Тараджи П. Хенсон
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
112 мин
На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.
Сегодня
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|11:50 3D
|Азимут (Богородицк)
|12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Синема Стар
|14:00
|Алмаз Синема
|14:45
|Киносити
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:25
|Алмаз Синема
Завтра
|13:10
|Киносити
14 декабря, пятница
|13:10
|Киносити
15 декабря, суббота
|13:10
|Киносити
16 декабря, воскресенье
|13:10
|Киносити
17 декабря, понедельник
|13:10
|Киносити
18 декабря, вторник
|13:10
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:50
|Алмаз Синема
|
14:00
18:25
|Киносити
|
10:20
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:35
14:55
|Синема Стар
|
3D 10:10
13:15
Завтра
|Киносити
|
13:10
14 декабря, пятница
|Киносити
|
13:10
15 декабря, суббота
|Киносити
|
13:10
16 декабря, воскресенье
|Киносити
|
13:10
17 декабря, понедельник
|Киносити
|
13:10
18 декабря, вторник
|Киносити
|
13:10