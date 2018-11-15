Ральф против интернета

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.11.2018

Режиссер: Фил Джонстон, Рич Мур

Актеры: Галь Гадот, Кристен Белл, Мэнди Мур, Келли Макдоналд, Алан Тьюдик, Джон Си Райли, Аулии Кравальо, Минг-На, Сара Силверман, Тараджи П. Хенсон

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 112 мин

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.