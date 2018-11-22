Топ-5 косметологических процедур к Новому году

Фото Дмитрия Дзюбина.

Время, оставшееся до Нового года, можно провести с пользой и как следует подготовиться к празднику.

Хотите отлично выглядеть на новогоднем празднике, но не знаете, с чего начать? Врач-косметолог медицинского центра «ЦентрМед» Анисат Валиева рассказывает о процедурах, которые можно посетить до Нового года.

- За месяц до Нового года нежелательно пробовать какие-то новые и неизвестные процедуры. Лучше делать уже знакомые процедуры, в которых ты уверен, что это не вызовет аллергии и других побочных явлений.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

1. Поверхностный пилинг лица

Пилинг даст видимый эффект практически сразу. Но у процедуры есть небольшой реабилитационный период: у всех по-разному, в среднем от 3 до 7 дней. Лучше всего пилинг делать как минимум за 10 дней до Нового года.

Плюсы процедуры: ровный тон кожи, красивый цвет лица, сужение пор, разглаживание мелких морщинок. Кожа станет более мягкая и приятная. Пилинг не даст сильного покраснения и шелушения. После процедуры сразу не рекомендуется пользоваться косметикой.

Пилинг можно делать пациентам, начиная с 18 лет.

2. Биоревитализация

Это инъекционное введение в кожу гиалуроновой кислоты определенного молекулярного веса. Это придает коже увлажнение, сияние, разглаживаются мелкие морщинки. Кожа становится более напитанной влагой, не выглядит сухой, не шелушится. В идеале такую процедуру рекомендуется проводить не позднее за 14 дней до Нового года. Но если человек знает, что у него есть склонность к синякам, тогда биоревитализацию лучше делать за месяц до праздника.

Несмотря на то, что эта процедура курсовая, от одного сеанса тоже будет лифтинг-эффект. Особенно это ощутят обладатели сухой кожи. После биоревитализации могут быть небольшие синяки, папулы, которые могут держаться до трех дней.

Тональными средствами можно пользоваться на следующий день после процедуры. Биоревитализация показана после 30 лет, потому что до этого возраста у людей вырабатывается собственная гиалуроновая кислота. В остальных случаях процедуру можно делать после консультации с косметологом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

3. Ботокс

Или процедура обеденного перерыва. Так ее называют, потому что по времени она занимает обычно не более 15 минут. Если человек уже делал эту процедуру, знает свою дозировку по ботулотоксину, то, например, коррекцию мимических морщин можно проводить за две недели до Нового года. К концу декабря пациент увидит окончательный результат: разгладятся морщины в области рта, лба.

Но если вы собрались сделать ботокс впервые, тогда желательно посетить косметолога за четыре недели. Тогда у вас будет период реабилитации. Возможно, нужно будет некоторые зоны докорректировать.

Косметикой можно пользоваться на следующий день после процедуры. Как правило, покраснений, отечностей нет.

4. Контурная пластика

Это заполнение морщин, коррекция скул, области губ. Процедура омоложения, которая дает видимый эффект сразу. Человек приходит с выраженными носогубными складками, а уходит без них. Процедура инъекционная, лучше делать ее за две недели до Нового года. Но если вы собрались делать контурную пластику впервые, лучше за месяц.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

5. Уходовые процедуры

Если остается менее недели до Нового года, рекомендуются уходовые процедуры: очищение, тонизация, питательные, лифтинговые маски, которые подбираются по типу кожи. Если знаете, что у вас нет ни на какие процедуры аллергии, уходовые процедуры можно делать даже в день корпоратива.

За 10−14 дней до Нового года можно провести чистку кожи: пилинг, очищение от сальных пробок. Плюсы процедуры: избавление от черных точек, сужение пор, ровный цвет лица, борьба с высыпанием.

А какие процедуры можно сделать 31 декабря?

По словам косметолога, лучше накануне и в день праздника не пробовать новых процедур или косметических средств. Только проверенные лично вами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Анисат Валиева рассказывает, что можно нанести сыворотку, а сверху коллагеновые, лифтинговые маски, полежать в них 15−20 минут. Затем нанести крем.

Также не забудьте про модные и полезные патчи, которые снимут отеки под глазами. Маленькая хитрость: для лучшего эффекта гидрогелевые патчи можно убрать в холодильник на несколько часов, а затем использовать. Тогда синяки и отечность пройдут быстрее.

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