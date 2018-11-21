Myslo-касса проводит «Чёрную пятницу» – билеты со скидкой до 20%

Только 23 ноября вы сможете купить билеты на концерты, спектакли и мастер-классы по привлекательной цене.

В этот день Myslo-касса организует большую распродажу билетов. Купить билеты с внушительными скидками можно на следующие мероприятия*:

Спектакль «Супница», который состоится 14 декабря в Городском концертном зале со скидкой 20% по цене от 640 р. вместо 800 р.

Концерт Маргариты Суханкиной который состоится 29 ноября в Городском концертном зале со скидкой 20% по цене 1440 р. вместо 1800 р.

Четырехнедельный курс по керамике «Посуда» в семейном центре «Врадость» со скидкой 15% по цене 3230 вместо 3800. Первое занятие стартует 27 ноября.

Концерт джаза ко Дню матери, который состоится 25 ноября в семейном центре «Врадость» со скидкой 10% по цене 540 вместо 600 р.

Концерт популярной певицы Риты Dакоты, который состоится 5 декабря в Городском концертном зале продается со скидкой 20% по цене 1760 р. вместо 2200 р.

Скидка действует на все билеты мероприятий, участвующих в акции.

Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.

Торопитесь! Акция действует всего один день.

*Мероприятия, которые участвуют в акции помечены специальным логотипом «Чёрная пятница».