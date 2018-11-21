Myslo-касса проводит «Чёрную пятницу» – билеты со скидкой до 20%
Только 23 ноября вы сможете купить билеты на концерты, спектакли и мастер-классы по привлекательной цене.
В этот день Myslo-касса организует большую распродажу билетов. Купить билеты с внушительными скидками можно на следующие мероприятия*:
- Спектакль «Супница», который состоится 14 декабря в Городском концертном зале со скидкой 20% по цене от 640 р. вместо 800 р.
- Концерт Маргариты Суханкиной который состоится 29 ноября в Городском концертном зале со скидкой 20% по цене 1440 р. вместо 1800 р.
- Четырехнедельный курс по керамике «Посуда» в семейном центре «Врадость» со скидкой 15% по цене 3230 вместо 3800. Первое занятие стартует 27 ноября.
- Концерт джаза ко Дню матери, который состоится 25 ноября в семейном центре «Врадость» со скидкой 10% по цене 540 вместо 600 р.
Концерт популярной певицы Риты Dакоты, который состоится 5 декабря в Городском концертном зале продается со скидкой 20% по цене 1760 р. вместо 2200 р.
Скидка действует на все билеты мероприятий, участвующих в акции.
Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.
Торопитесь! Акция действует всего один день.
*Мероприятия, которые участвуют в акции помечены специальным логотипом «Чёрная пятница».
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