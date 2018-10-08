Питер Пэн
25 ноября в Тульской филармонии будет показана музыкальная сказка «Питер Пэн» по мотивам одноименного произведения для детей из цикла сказок с оркестром.
Маленький озорник Питер Пэн ни за что не желает взрослеть. Вместе с такими же мальчишками он поселился в волшебной стране Нетландии, где все остаются детьми. В этой стране живут феи, туземцы и страшные пираты во главе с капитаном Крюком. Наша музыкальная история о девочке Венди и её братьях, улетевших в эту страну вместе с Питером Пэном, полна опасных приключений. Чтобы подружиться с вечно юным сорванцом нашим зрителям тоже придется научиться летать
Тульский филармонический симфонический оркестр
Дирижер — Владислав Белоусов
Артисты Детской филармонии
Режиссер — Любовь Салихова
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
22 мая 2019, среда
11:00