25 ноября в Тульской филармонии будет показана музыкальная сказка «Питер Пэн» по мотивам одноименного произведения для детей из цикла сказок с оркестром.

Маленький озорник Питер Пэн ни за что не желает взрослеть. Вместе с такими же мальчишками он поселился в волшебной стране Нетландии, где все остаются детьми. В этой стране живут феи, туземцы и страшные пираты во главе с капитаном Крюком. Наша музыкальная история о девочке Венди и её братьях, улетевших в эту страну вместе с Питером Пэном, полна опасных приключений. Чтобы подружиться с вечно юным сорванцом нашим зрителям тоже придется научиться летать

Тульский филармонический симфонический оркестр

Дирижер — Владислав Белоусов

Артисты Детской филармонии

Режиссер — Любовь Салихова