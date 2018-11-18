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Вечерняя школа

Вечерняя школа

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.11.2018
 
Режиссер:
Малкольм Д. Ли
  
Актеры:
Кевин Харт, Роб Риггл, Тиффани Хэддиш, Кит Дэвид, Энн Уинтерс, Бен Шварц, Мэри Линн Райскаб, Мэгалин Эчиканвоке, Таран Киллэм, Романи Малко
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
111 мин
  

Говорят, учиться никогда не поздно, но главные герои этой комедии готовятся опровергнуть хорошо знакомое все утверждение о пользе знаний. Ученье — свет, а эта история — про компанию незадачливых неучей, которые так и не получили диплом о среднем образовании. Спустя годы они пустятся во все тяжкие, чтобы постараться сдать выпускные экзамены.

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