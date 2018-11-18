Вечерняя школа

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.11.2018

Режиссер: Малкольм Д. Ли

Актеры: Кевин Харт, Роб Риггл, Тиффани Хэддиш, Кит Дэвид, Энн Уинтерс, Бен Шварц, Мэри Линн Райскаб, Мэгалин Эчиканвоке, Таран Киллэм, Романи Малко

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 111 мин

Говорят, учиться никогда не поздно, но главные герои этой комедии готовятся опровергнуть хорошо знакомое все утверждение о пользе знаний. Ученье — свет, а эта история — про компанию незадачливых неучей, которые так и не получили диплом о среднем образовании. Спустя годы они пустятся во все тяжкие, чтобы постараться сдать выпускные экзамены.