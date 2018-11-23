Медицинский центр «Статус»: советы гастроэнтеролога для вашего здоровья
Специалисты помогут вам справиться с проблемами пищеварения и расскажут, как избежать заболеваний этой сферы.
Врач-гастроэнтеролог специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Сегодня к гастроэнтерологам обращается всё больше пациентов. Количество заболеваний пищеварения растёт из-за ухудшения качества употребляемых продуктов и неправильного образа жизни. Фастфуды и полуфабрикаты, уменьшение количества свежих овощей и фруктов в рационе, плохая экология - негативно сказываются на процессе пищеварения. Также причинами болезней ЖКТ часто становятся питание всухомятку, стрессы и малоподвижный образ жизни.
Гастроэнтеролог лечит заболевания:
- Желудка;
- Двенадцатиперстной кишки;
- Тонкого и толстого отдела кишечника;
- Желчного пузыря и желчных протоков;
- Поджелудочной железы;
- Печени.
Если вы обнаружили у себя следующие симптомы, обратитесь к гастроэнтерологу:
- Неприятный запах изо рта, отрыжка, постоянная горечь во рту;
- Резкие боли в желудке, тяжесть и тошнота, появляющиеся перед приёмом пищи;
- Изжога после приёма пищи;
- Нарушение и нестандартный цвет стула;
- Боли в области кишечника или желудка (в области подреберья или носят опоясывающий характер).
Кроме того, гастроэнтеролога рекомендуется посещать всем, кто проходил долгий курс лечения медицинскими препаратами или химиотерапию.
В медицинском центре «Статус» работают опытные гастроэнтерологи, которые помогают пациентам справиться с заболеваниями пищеварения. Людмила Витальевна Бойченко, врач-гастроэнтеролог
высшей категории подготовила для читателей Myslo 5 советов, которые помогут пищеварению:
Людмила Витальевна Бойченко,
врач-гастроэнтеролог высшей категории.
- Пейте достаточное количество чистой воды (30 мл. на 1 кг. веса в сутки).
- Следите, чтобы ваше питание было сбалансированным (минимум пищи с животными жирами, особенно жареной, исключите газированные напитки, не смешивайте в одном приеме пищи слишком разные или тяжелые для переваривания продукты, не злоупотребляйте промышленными соусами (майонез, кетчуп) и консервами.
- Не допускайте длительных периодов голода.
- Регулярно проверяйтесь у гастроэнтеролога при долгом приёме обезболивающих препаратов, постоянных стрессах, а также если у ваших близких родственниках проблемы с пищеварением.
- Не занимайтесь самолечением. Так, приём соды при изжоге снимет симптом, но не избавит от причин недомогания.
В медицинском центре «Статус» можно сделать самые распространённые исследования при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - Гастроскопию и УЗИ
брюшной полости.
С помощью гастроскопии врач сможет может диагностировать злокачественные новообразования, язвенные поражения стенок желудка, гастриты и полипы, и подобрать корректное лечение для восстановления функций желудка и кишечника.
Если требуется, можно одновременное провести биопсию (безболезненную для пациента).
Гастроскопия в медицинском центре «Статус» проводится на современном оборудовании с применением препаратов, которые позволяют минимизировать неприятные ощущения при проведении процедуры.
Исследование проводит опытный врач-эндоскопист Давид Юрикович Парсамян.
УЗИ-исследования также проводят врачи с большим опытом работы.
Если вы чувствуете неприятные симптомы, не откладывайте лечение, обращайтесь к специалисту при первых признаках, чтобы не пропустить начало заболевания, и остановить его развитие, не допуская серьёзных осложнений.
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