Медицинский центр «Статус»: советы гастроэнтеролога для вашего здоровья

Специалисты помогут вам справиться с проблемами пищеварения и расскажут, как избежать заболеваний этой сферы.

Врач-гастроэнтеролог специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сегодня к гастроэнтерологам обращается всё больше пациентов. Количество заболеваний пищеварения растёт из-за ухудшения качества употребляемых продуктов и неправильного образа жизни. Фастфуды и полуфабрикаты, уменьшение количества свежих овощей и фруктов в рационе, плохая экология - негативно сказываются на процессе пищеварения. Также причинами болезней ЖКТ часто становятся питание всухомятку, стрессы и малоподвижный образ жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Гастроэнтеролог лечит заболевания:

Желудка;

Двенадцатиперстной кишки;

Тонкого и толстого отдела кишечника;

Желчного пузыря и желчных протоков;

Поджелудочной железы;

Печени.

Если вы обнаружили у себя следующие симптомы, обратитесь к гастроэнтерологу:

Неприятный запах изо рта, отрыжка, постоянная горечь во рту;

Резкие боли в желудке, тяжесть и тошнота, появляющиеся перед приёмом пищи;

Изжога после приёма пищи;

Нарушение и нестандартный цвет стула;

Боли в области кишечника или желудка (в области подреберья или носят опоясывающий характер).

Кроме того, гастроэнтеролога рекомендуется посещать всем, кто проходил долгий курс лечения медицинскими препаратами или химиотерапию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В медицинском центре «Статус» работают опытные гастроэнтерологи, которые помогают пациентам справиться с заболеваниями пищеварения. Людмила Витальевна Бойченко, врач-гастроэнтеролог

высшей категории подготовила для читателей Myslo 5 советов, которые помогут пищеварению:

Людмила Витальевна Бойченко,

врач-гастроэнтеролог высшей категории.

Пейте достаточное количество чистой воды (30 мл. на 1 кг. веса в сутки). Следите, чтобы ваше питание было сбалансированным (минимум пищи с животными жирами, особенно жареной, исключите газированные напитки, не смешивайте в одном приеме пищи слишком разные или тяжелые для переваривания продукты, не злоупотребляйте промышленными соусами (майонез, кетчуп) и консервами. Не допускайте длительных периодов голода. Регулярно проверяйтесь у гастроэнтеролога при долгом приёме обезболивающих препаратов, постоянных стрессах, а также если у ваших близких родственниках проблемы с пищеварением. Не занимайтесь самолечением. Так, приём соды при изжоге снимет симптом, но не избавит от причин недомогания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В медицинском центре «Статус» можно сделать самые распространённые исследования при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - Гастроскопию и УЗИ

брюшной полости.

С помощью гастроскопии врач сможет может диагностировать злокачественные новообразования, язвенные поражения стенок желудка, гастриты и полипы, и подобрать корректное лечение для восстановления функций желудка и кишечника.

Если требуется, можно одновременное провести биопсию (безболезненную для пациента).

Гастроскопия в медицинском центре «Статус» проводится на современном оборудовании с применением препаратов, которые позволяют минимизировать неприятные ощущения при проведении процедуры.

Исследование проводит опытный врач-эндоскопист Давид Юрикович Парсамян.

УЗИ-исследования также проводят врачи с большим опытом работы.

Если вы чувствуете неприятные симптомы, не откладывайте лечение, обращайтесь к специалисту при первых признаках, чтобы не пропустить начало заболевания, и остановить его развитие, не допуская серьёзных осложнений.

Тула, ул. Советская, 67, офис 2.1

8 (4872) 25-99-12

klinikastatus.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом