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Медицинский центр «Статус»: советы гастроэнтеролога для вашего здоровья

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Медицинский центр «Статус»: советы гастроэнтеролога для вашего здоровья

Специалисты помогут вам справиться с проблемами пищеварения и расскажут, как избежать заболеваний этой сферы. 

Врач-гастроэнтеролог специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сегодня к гастроэнтерологам обращается всё больше пациентов. Количество заболеваний пищеварения растёт из-за ухудшения качества употребляемых продуктов и неправильного образа жизни. Фастфуды и полуфабрикаты, уменьшение количества свежих овощей и фруктов в рационе, плохая экология - негативно сказываются на процессе пищеварения. Также причинами болезней ЖКТ часто становятся питание всухомятку, стрессы и малоподвижный образ жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Гастроэнтеролог лечит заболевания:

  • Желудка;
  • Двенадцатиперстной кишки;
  • Тонкого и толстого отдела кишечника;
  • Желчного пузыря и желчных протоков;
  • Поджелудочной железы;
  • Печени.

Если вы обнаружили у себя следующие симптомы, обратитесь к гастроэнтерологу:

  • Неприятный запах изо рта, отрыжка, постоянная горечь во рту;
  • Резкие боли в желудке, тяжесть и тошнота, появляющиеся перед приёмом пищи;
  • Изжога после приёма пищи;
  • Нарушение и нестандартный цвет стула;
  • Боли в области кишечника или желудка (в области подреберья или носят опоясывающий характер).

Кроме того, гастроэнтеролога рекомендуется посещать всем, кто проходил долгий курс лечения медицинскими препаратами или химиотерапию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В медицинском центре «Статус» работают опытные гастроэнтерологи, которые помогают пациентам справиться с заболеваниями пищеварения. Людмила Витальевна Бойченко, врач-гастроэнтеролог
высшей категории подготовила для читателей Myslo 5 советов, которые помогут пищеварению:

Людмила Витальевна Бойченко,
врач-гастроэнтеролог высшей категории.

  1. Пейте достаточное количество чистой воды (30 мл. на 1 кг. веса в сутки).
  2. Следите, чтобы ваше питание было сбалансированным (минимум пищи  с животными жирами, особенно жареной, исключите газированные напитки, не смешивайте в одном приеме пищи слишком разные или тяжелые для переваривания продукты, не злоупотребляйте промышленными соусами (майонез, кетчуп) и консервами.
  3. Не допускайте длительных периодов голода.
  4. Регулярно проверяйтесь у гастроэнтеролога при долгом приёме обезболивающих препаратов, постоянных стрессах, а также если у ваших близких родственниках проблемы с пищеварением.
  5. Не занимайтесь самолечением. Так, приём соды при изжоге снимет симптом, но не избавит от причин недомогания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В медицинском центре «Статус» можно сделать самые распространённые исследования при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - Гастроскопию и УЗИ
брюшной полости.

С помощью гастроскопии врач сможет может диагностировать злокачественные новообразования, язвенные поражения стенок желудка, гастриты и полипы, и подобрать корректное лечение для восстановления функций желудка и кишечника. 

Если требуется, можно одновременное провести биопсию (безболезненную для пациента).

Гастроскопия в медицинском центре «Статус» проводится на современном оборудовании с применением препаратов, которые позволяют минимизировать неприятные ощущения при проведении процедуры. 

Исследование проводит опытный врач-эндоскопист Давид Юрикович Парсамян.

УЗИ-исследования также проводят врачи с большим опытом работы. 

Если вы чувствуете неприятные симптомы, не откладывайте лечение, обращайтесь к специалисту при первых признаках, чтобы не пропустить начало заболевания, и остановить его развитие, не допуская серьёзных осложнений.

Тула, ул. Советская, 67, офис 2.1
8 (4872) 25-99-12 

klinikastatus.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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