Выходные в Туле: 22-24 декабря

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С 23 декабря по 6 января приглашаем вас на праздничные мероприятия в кремле. Детей и взрослых ждет новогодний мега-кроссворд, фотосессия в исторических костюмах «Вперед в историю», клуб настольных игр, мастер-классы по изготовлению елочных украшений и поздравительных открыток.

танцы

Algorythm+: Tagir Ssadina (Weird Radio)

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

23 декабря, суббота, 23.00

200 Р

«Типография» приглашает вас на финал Недели открытий культурного центра. В этот вечер — Tagir Ssadina, выпускающий свои миксы на Weird Radio. В его репертуаре — музыка от официальной эстрады до аспидных нойза и фри-джаза под влиянием позднесоветского и постсоветского нью-вейва, постпанка и электроники.

ярмарки

Новогодняя ярмарка в Stechkin

Тула, проспект Ленина, 85

(ТРЦ Likerka Loft)

Вход свободный

Коллекции от молодых дизайнеров, мастер-классы, фермерские продукты, модный фаст-фуд, музыка, кино, глинтвейн, имбирные печенья и приятные мелочи — всё это на новогоднем базаре в Stechkin.

Новогодняя ремесленная ярмарка

ОЦРИНКиТ

Тула, ул. 9 Мая, 1б

23 декабря, суббота, 11.00

Вход свободный

В преддверии новогодних праздников приглашаем вас посетить «Новогоднюю ремесленную ярмарку». У вас есть уникальная возможность приобрести новогодние подарки, выполненные в тульских традициях тульскими мастерами: глиняные игрушки, художественная керамика, кованые, деревянные, кожаные изделия, текстиль, кружево, куклы и многое другое. А праздничная выставка-представление «Правда сбудется — не минуется»: фрагменты народных обычаев Святочного периода Тульской губернии и Центральной России конца XIX — начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта.

Вы примете участие в подблюдных гаданиях, играх, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшении новогодней ёлки.

джаз

Джаз-клуб: Кирилл Мошков, Даниил Никитин и трио 21pm

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

22 декабря, пятница, 19.00

400 Р

Чтобы понимать музыку, мало ее только слушать. «Типография» запускает цикл мероприятий, посвященных джазовой музыке. Он начнётся с лекции «Кто платит за музыку?». Её прочитает главный редактор издания «Джаз.Ру», музыкальный журналист с 30-летним стажем Кирилл Мошков. Он расскажет о том, к каким двум моделям сводятся бесчисленные пути попадания музыки от музыканта к слушателю и при чём здесь социализм и либерализм.

Продолжат наше знакомство с современными джазовыми направлениями один из ведущих саксофонистов Москвы, выпускник РАМ им. Гнесиных Даниил Никитин и трио 21pm.

концерт

Новогодний концерт в Ясной Поляне

Ясная Поляна, дом культуры

24 декабря, воскресенье, 15.00

Вход свободный

В ДК «Ясная Поляна» состоится праздничный концерт с участием воспитанников художественных студий — театра танца «Элегия», вокальной студии «Карусель», студии ораторского искусства «Звучащее слово» и театральной студии «Бенефис».

например

Паук Оркестр

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

22 декабря, пятница, 20.00

Билеты 500 Р. Билеты для сирот — 200 Р

Паук Оркестр приедет в Тулу с угарнейшей программой «Чад кутежа». Вас ждёт 20 забойных хитов, супер-певица Александра Орлова, театр каннибалов, Лиза-разведчица, а также ужасы, рубилово и угарные телеги Сергея Паука.

между прочим

Между прочим и землей

Дом Крафта

Тула, пр. Ленина, 25

С 21 декабря

В ТИАМе — настоящая экспансия графики. В холле Дома Крафта открылась выставка рисунков Светланы Кошелевой "Между прочим и землёй".

роботы!

Фабрика будущего

Тула, Пушкинский проезд, 4-а

С 22 декабря

Super Nintendo, Dendy, Sega, Xbox one S + Kinect, Playstation VR, Oculus Rift, Lenovo Explorer и огромное количество игрового контента, а также экскурсия «Игровая индустрия — из прошлого в будущее» - в новой экспозиции "Фабрики будущего". И конечно же, вас будут ждать любимые роботы — Promobot, Zowi, Tosy, Pudding, 3d печать и музей роботов.

о комиксах

Несистематический курс литературы: Артем Новиченков

Ясная Поляна, дом культуры

23 декабря, суббота, 15.00

Вход свободный, необходима регистрация

23 декабря преподаватель литературы, литературовед, писатель Артем Новиченков прочитает лекцию «Американские комиксы о супергероях как национальный эпос».

а что в кино?

С 21 декабря в кинотеатрах начался показ новых фильмов. Полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите только на Myslo.

Фердинанд

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

Джуманджи: Зов джунглей

На этот раз в полном опасностей и приключений мире Джуманджи оказываются четверо подростков. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в заучку-коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Битва полов

Теннис — больше, чем спорт. Теннис — это битва полов! Стихии мужского и женского сталкиваются на корте. Рыжая дьволица Эмма Стоун и мастер комедии Стив Каррелл — в феерически сексистской истории, основанной на реальных событиях. «Место женщины — в спальне и на кухне», — заявил в 1973 году теннисист и проныра Бобби Риггс, 55-летний бывший чемпион, бросая вызов Билли Джин Кинг, звезде спорта и действующей первой ракетке мира. Кинг играет с другими женщинами, но сможет ли она обыграть настоящего мужика? Билли Джин приняла вызов, и их грядущий матч моментально окрестили «Битвой полов». Мероприятие быстро превратилось в настоящий медиа-цирк, не без участия Риггса, азартно бросавшегося в любые, даже самые безумные, промо-авантюры в погоне за ускользающей славой, верной спутницей стареющего спортсмена. В то же время Билли Джин приходилось выступать и против других противников: сражаться за равную оплату труда и успехов женщин-спортсменок и вести глубоко личную битву на поле собственных чувств. Десятки малых и больших драм стали поводом для высококлассной комедии с суперзвездами в главных ролях.

Новизна

Мартин и Габи молоды, красивы и ищут отношений недолгих и беспроблемных. Они постоянные посетители сайтов знакомств — написал, встретился, переспал, расстался. Секс без обязательств. Общение без напряга. Однажды они встречаются. И что-то происходит. Они все еще пытаются сохранить независимость. Она иногда проводит ночи с немолодым бизнесменом, который подумывает на ней жениться. Он тоже разнообразит свою сексуальную жизнь. Но любовь неотвратимо подкрадывается к ним, не давая шанса на спасение... Смотрите фильм "Новизна" только в "ДКЖ кино".

Ёлки новые

Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима.

Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!

Три богатыря и принцесса Египта

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, три богатыря едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!