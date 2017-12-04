Algorythm+: Tagir Ssadina (Weird Radio)
23 декабря «Типография» приглашает вас на финал Недели открытий культурного центра.
В этот вечер — Tagir Ssadina, выпускающий свои миксы на Weird Radio. В его репертуаре — музыка от официальной эстрады до аспидных нойза и фри-джаза под влиянием позднесоветского и постсоветского нью-вейва, постпанка и электроники.
Вход 200 Р. Если вы купили билет на концерт Антохи МС — предоставьте его на входе, вас пропустят бесплатно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 декабря 2017, суббота
23:00