Algorythm+: Tagir Ssadina (Weird Radio)

23 декабря «Типография» приглашает вас на финал Недели открытий культурного центра.

В этот вечер — Tagir Ssadina, выпускающий свои миксы на Weird Radio. В его репертуаре — музыка от официальной эстрады до аспидных нойза и фри-джаза под влиянием позднесоветского и постсоветского нью-вейва, постпанка и электроники.

Вход 200 Р. Если вы купили билет на концерт Антохи МС — предоставьте его на входе, вас пропустят бесплатно.