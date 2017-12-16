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Три богатыря и принцесса Египта

Три богатыря и принцесса Египта

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.12.2017
 
Режиссер:
Константин Феоктистов
  
Актеры:
 
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

 

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!

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12:20 Синема Стар
12:25 ДКЖкино
13:25 Киносити
13:30 Октябрь
13:45 ДКЖкино
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Алмаз Синема
14:55 Победа (Новомосковск)
15:05 ДКЖкино
15:20 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 ДКЖкино
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12:10 Синема Стар
13:05 Киносити
13:35 Киносити
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15:10 Киносити
16:15 Киносити
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