Три богатыря и принцесса Египта
В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:40
|Синема Стар
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:50
|Алмаз Синема
|12:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|ДКЖкино
|13:25
|Киносити
|13:30
|Октябрь
|13:45
|ДКЖкино
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Алмаз Синема
|14:55
|Победа (Новомосковск)
|15:05
|ДКЖкино
|15:20
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|ДКЖкино
|23:45
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Синема Стар
|11:50
|Алмаз Синема
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Стар
|12:25
|ДКЖкино
|13:25
|Киносити
|13:30
|Октябрь
|13:45
|ДКЖкино
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Алмаз Синема
|14:55
|Победа (Новомосковск)
|15:05
|ДКЖкино
|15:20
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|ДКЖкино
|23:45
|Победа (Новомосковск)
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:05
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:15
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:25
|Киносити
|21:00
|Киносити
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:05
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:15
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:25
|Киносити
|21:00
|Киносити
|10:20
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|12:00
|Киносити
|12:10
|Синема Стар
|13:05
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:40
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:15
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:50
|Киносити
|19:25
|Киносити
|21:00
|Киносити
|02:40
|Киносити
|02:40
|Киносити
|Алмаз Синема
|
11:50
14:20
|ДКЖкино
|
12:25
13:45
15:05
18:10
|Киносити
|
13:25
15:20
|Октябрь
|
13:30
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
14:55
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:20
14:00
15:45
17:30
|Синема Стар
|
10:40
12:20
|Алмаз Синема
|
11:50
14:20
|ДКЖкино
|
12:25
13:45
15:05
18:10
|Киносити
|
13:25
15:20
|Октябрь
|
13:30
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
14:55
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:20
14:00
15:45
17:30
|Синема Стар
|
10:40
12:20
|Киносити
|
10:20
12:00
13:05
13:35
14:40
15:10
16:15
16:45
17:50
19:25
21:00
|Синема Стар
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10:30
12:10
|Киносити
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10:20
12:00
13:05
13:35
14:40
15:10
16:15
16:45
17:50
19:25
21:00
|Синема Стар
|
10:30
12:10
|Киносити
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10:20
12:00
13:05
13:35
14:40
15:10
16:15
16:45
17:50
19:25
21:00
02:40
|Синема Стар
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10:30
12:10
|Киносити
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02:40