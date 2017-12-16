Три богатыря и принцесса Египта

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 28.12.2017

Режиссер: Константин Феоктистов

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Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 80 мин

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити!