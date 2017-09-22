Несистематический курс литературы: Артем Новиченков

С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».

23 декабря преподаватель литературы, литературовед, писатель Артем Новиченков прочитает лекцию «Американские комиксы о супергероях как национальный эпос».

За последние три года комиксы и графические романы заняли прочное место на полках книжных магазинов. Комиксы выставляются в Лувре, а графические романы попадают в списки лучших книг по версии авторитетных изданий. При этом американская супергероика выполняет не только развлекательную, но и важную социальную и даже политическиую функцию. Как США решили проблему отсутствия национального эпоса и сумели на этом заработать — об этом лекция Артема Новиченкова.

Вход на лекции свободный, необходима регистрация.