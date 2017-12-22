Создаем уют в доме к Новому году!

Пора готовить квартиру к самому теплому и семейному празднику. Myslo предлагает компании, которые помогут вам в этом нелегком, но увлекательном деле.

Компания по установке пластиковых окон «Планета окон»

Компания «Планета окон» предлагает вам сделать ваш дом комфортнее. Если приемлемые цены, надежность и долговечность — главные критерии для вас при установке пластиковых окон, то «Планета окон» — именно то, что вам нужно. Ведь продукция компании не только сделает ваш дом уютнее, но и подчеркнут его индивидуальность.

«Планета окон» занимается производством, установкой и ремонтом пластиковых окон. Среди ее продукции — окна таких известных и проверенных марок как Plafen и Rehau. Вы также можете заказать ламинированные пластиковые окна: благодаря широкому выбору дизайнерских решений они подойдут даже к самым эксклюзивным помещениям.

Более того, вы можете предложить собственный проект. Сотрудники «Планеты окон» с радостью воплотят ваши самые невероятные задумки.

Представляем вашему вниманию новинку, которую выбрали для своего дома уже сотни туляков, — профиль GRAZIO в системе REHAU (профиль используется для изготовление окон и дверей). Сочетание изящества формы и исключительных теплозащитных свойств… Вы влюбитесь в эту систему с первого взгляда!

Профиль может выдерживать экстремально низкие температуры и повышенную влажность. Да: исключительные теплозащитные свойства — еще один плюс в пользу GRAZIO.

С полным каталогом продукции «Планеты окон» вы можете ознакомиться на сайте компании.

Внимание: выезд на замер бесплатный!

Тула, ул. 9 мая, 18

8 (4872) 58-10-12

8 (4872) 58-77-73

8 (4872) 33-22-81

www.planetaplus-okna.ru

Супермаркет теплых полов Daewoo-Enertec (DE-TULA)

При создании благоприятных условий для проживания в доме надо принимать во внимание множество факторов: наличие бытовой техники и удобной мебели, привлекательный интерьер и многое другое. Немаловажную роль в этом списке играет формирование в помещениях благотворного микроклимата.

С наступлением холодов многие столкнулись с тем, что приборы центрального отопления не справляются с выполнением своей задачи. И тут встает опрос: можно ли отопить весь дом с помощью полов? У компании DE-TULA есть на это ответ.

В DE-TULA уверяют: теплые полы позволяют эффективно отапливать дом любой площади и в любых климатических условиях, причем абсолютно автономно. И действует это просто: вы выставляете температуру пола на 30 градусов (комфортная температура пола) и в помещении воздух прогреется до 21 градуса (комфортная температура воздуха).

Кроме того, такое отопление очень выгодно (экономия на 12% эффективнее радиаторного).

В России все большую популярность набирает система отопления без котла от электро-водяного теплого пола XL PIPE. Его основу составляет герметичная труба с незамерзающим теплоносителем.

Система легко укладывается в стяжку пола, работает от электричества, а нагрев контролируется автоматическими терморегуляторами. Монтируется система всего за 2−3 дня и не требует никаких согласований. Она не перегревается и не перемерзает.

Кроме того, это единственный ремонтируемый теплый пол в России. Если система вышла из строя, то вскрытия всего напольного покрытия для ремонта не потребуется.

Электро-водяной теплый пол XL PIPE обладает высокой прочностью и не боится запирания мебелью — можете делать перестановки сколько угодно. Эта система снимает с вас ограничения по выбору финишного покрытия пола,

поэтому смело укладывайте ламинат, плитку, ковролин, линолеум или любое другое напольное покрытие.

Не может не радовать и срок службы системы — более 50 лет. Но самое главное — это тот комфорт, который дарит система электро-водяного отопления XL PIPE. Вы забудете про тапочки и теплые носки зимой, а дети смогут свободно играть на полу без риска простудиться.



Тула, ул. Путейская, 11

8 (4872) 58-14-40

+7 (920) 276-78-84

de-tula.ru

vk.com

Пластиковые окна и двери ООО ПК «ПЛАСТ»

Завод по производству пластиковых окон ООО ПК «ПЛАСТ» работает на рынке с 2006 года. Раннее компания существовала как ООО «Профессионал». В 2016 году в связи с расширением производственной деятельности и выходом на рынки других регионов ООО «Профессионал» реорганизовано в группу компаний ООО ПК «ПЛАСТ».

У нашей компании есть собственное производство пластиковых окон. И это -наше неоспоримое преимущество перед другими тульскими оконными компаниями.

Почему нам доверяют наши клиенты?

1. С самого начала своей производственной деятельности мы взяли ориентир на предоставление своим клиентам продукции только безупречного качества. Для реализации этой задачи мы используем самые передовые технологии мирового оконного производства. Это дает вам возможность приобрести качественные, функциональные и безопасные окна по цене производителя.

2. Производство пластиковых окон осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании. В производстве окон мы используем профильные системы высокого качества и проверенные временем, а фурнитуру и другие комплектующие оконных конструкций — только от лучших мировых брендов.

3. Наш производственный персонал обладает высоким профессионализмом и большим опытом. Все это позволяет нам собрать воедино все составляющие безупречного качества. А чтобы вы не сомневались в качестве нашей продукции, мы организовали современную систему контроля качества, которая исключает любую возможность попадания брака к конечному покупателю.

4. Производственные мощности компании ООО ПК ПЛАСТ обеспечивают выпуск достаточно большого объема продукции, а это значит, что мы оперативно выполняем все заказы своих клиентов. Автоматизированные технологические линии позволяют нам полностью замкнуть цикл производства пластиковых окон, это минимизирует издержки.

Поэтому мы можем предложить своим заказчикам максимально выгодные цены на пластиковые окна и короткие сроки исполнения заказов.

5. Собственное современное производство пластиковых окон — одно из главных преимуществ ООО ПК «ПЛАСТ», ведь это дает возможность предлагать нашим клиентам самый высокий уровень качества на самых выгодных условиях.

Выполняем работы «под ключ».

Доверьте уют в своем доме профессионалам: без наценок и в кратчайшие сроки!

Тула, ул. Оборонная, 33 (офис 3)

+7 (4872) 701−701