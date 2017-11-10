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Новогодняя ярмарка

Новогодняя ярмарка

Коллекции от молодых дизайнеров, мастер-классы, фермерские продукты, модный фаст-фуд, музыка, кино, глинтвейн, имбирные печенья и приятные мелочи — всё это на новогоднем базаре в Stechkin.

Вход свободный.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
22 декабря 2017, пятница
10:00
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23 декабря 2017, суббота
10:00
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24 декабря 2017, воскресенье
10:00
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