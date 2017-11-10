Новогодняя ярмарка
Коллекции от молодых дизайнеров, мастер-классы, фермерские продукты, модный фаст-фуд, музыка, кино, глинтвейн, имбирные печенья и приятные мелочи — всё это на новогоднем базаре в Stechkin.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
22 декабря 2017, пятница
10:00
23 декабря 2017, суббота
10:00
24 декабря 2017, воскресенье
10:00
25 декабря 2017, понедельник
10:00
26 декабря 2017, вторник
10:00
27 декабря 2017, среда
10:00
28 декабря 2017, четверг
10:00