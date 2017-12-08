Новогодний концерт в Ясной Поляне

В ДК «Ясная Поляна» состоится праздничный концерт с участием воспитанников художественных студий — театра танца «Элегия», вокальной студии «Карусель», студии ораторского искусства «Звучащее слово» и театральной студии «Бенефис».

Основная часть программы будет посвящена празднику, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые — Новому году. Артисты студии «Бенефис» покажут отрывки из спектакля «Ежик в тумане» по сказке Сергея Козлова. Театр танца «Элегия» и вокальная студия «Карусель» подготовили для концерта как сольные номера, так и музыкально-хореографические композиции. На сцену выйдут представители разных возрастных групп — от трехлетних дебютантов до старшеклассников и их педагогов. Некоторые из хореографических композиций будут сопровождаться стихами — их прочтут воспитанники студии «Звучащее слово».

Вход свободный.