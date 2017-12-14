Новогодняя ремесленная ярмарка

В преддверии новогодних праздников приглашаем вас посетить «Новогоднюю ремесленную ярмарку». У вас есть уникальная возможность приобрести новогодние подарки, выполненные в тульских традициях тульскими мастерами!

Вам предлагается интересная культурная программа.

Ярмарка-продажа работ мастеров традиционных и современных видов декоративно прикладного искусства и творчества из муниципальных образований Тульской области и города Тулы:

традиционные глиняные игрушки Тульской области — Тульская городская и филимоновская игрушки;

художественная керамика;

художественная обработка металла: ковка, чеканка, гравировка;

художественная обработка дерева: резьба, природные материалы, Тульская всечка;

текстиль: кружево, вышивка, вязание крючком, текстильная кукла, авторская кукла, низание из бисера, лоскутное шитьё и многое другое.

Праздничная выставка-представление «Правда сбудется — не минуется»: фрагменты народных обычаев Святочного периода Тульской губернии и Центральной России конца XIX — начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта.

Вы примете участие в подблюдных гаданиях, играх, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшении новогодней ёлки.

Вы сделаете незабываемые фотографии с персонажами выставки на память!

12.00 открытие выставки, первая зрительская группа;

13.30 вторая зрительская группа;

15.00 третья зрительская группа.

Интерактивно-выставочное пространство «Плотницкая слобода»:

Выставка «Тульский резной наличник» посвящена деревянной архитектуре Тулы XIX—XX вв. еков. На выставке представлены подлинные наличники и ставни прошлых столетий, в элементах которых встречаются обережные символы, копии утраченных наличников Тулы, а также фотографии старинных деревянных домов, сохранивших свое былое величие.

еков. На выставке представлены подлинные наличники и ставни прошлых столетий, в элементах которых встречаются обережные символы, копии утраченных наличников Тулы, а также фотографии старинных деревянных домов, сохранивших свое былое величие. Выставка «Старинные плотницкие инструменты» познакомит посетителей с историей становления и развития плотницкого дела в Тульской губернии, различными видами инструментов и резьбы по дереву.

Мастер-классы и мастер-шоу по различным видам ремёсел: гончарное искусство (гончарный круг), ткачество на ткацком стане, традиционные изделия из бисера, традиционные куклы, работа с природными материалами, лепка и роспись традиционной глиняной игрушки, резьба по дереву, кружевоплетение, кузнечное ремесло и мастер шоу «Тульская кузня».

Вход бесплатный.