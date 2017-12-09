Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 21.12.2017

Режиссер: Дрейк Доримус

Актеры: Николас Холт, Лайа Коста, Дэнни Хьюстон, Мэттью Грей Гублер, Люк Байбак, Рене Каде, Эва Сеха, Эльза Кокерел, Кортни Итон

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 112 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,37

Мартин и Габи молоды, красивы и ищут отношений недолгих и беспроблемных. Они постоянные посетители сайтов знакомств — написал, встретился, переспал, расстался. Секс без обязательств. Общение без напряга. Однажды они встречаются. И что-то происходит. Они все еще пытаются сохранить независимость. Она иногда проводит ночи с немолодым бизнесменом, который подумывает на ней жениться. Он тоже разнообразит свою сексуальную жизнь. Но любовь неотвратимо подкрадывается к ним, не давая шанса на спасение...