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Новизна

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 21.12.2017
 
Режиссер:
Дрейк Доримус
  
Актеры:
Николас Холт, Лайа Коста, Дэнни Хьюстон, Мэттью Грей Гублер, Люк Байбак, Рене Каде, Эва Сеха, Эльза Кокерел, Кортни Итон
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
112 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,37
          
 

 

Мартин и Габи молоды, красивы и ищут отношений недолгих и беспроблемных. Они постоянные посетители сайтов знакомств — написал, встретился, переспал, расстался. Секс без обязательств. Общение без напряга. Однажды они встречаются. И что-то происходит. Они все еще пытаются сохранить независимость. Она иногда проводит ночи с немолодым бизнесменом, который подумывает на ней жениться. Он тоже разнообразит свою сексуальную жизнь. Но любовь неотвратимо подкрадывается к ним, не давая шанса на спасение...

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