С 23 декабря по 6 января Кремлёвская ёлка ждёт гостей! Тематические квесты, новогодний кинотеатр, мастер-классы, театрализованные экскурсии, фотосессии в исторических костюмах, интерактивные мероприятия, концерт, музыкальный спектакль — это лишь часть того, чем будет удивлять кремль. Детям по душе придётся теневой театр, сказки и добрые мультфильмы в кинотеатре, взрослые смогут разгадать мега-кроссворд, поиграть в настольные игры, принять участие в квестах-играх. Приходите! Скучно не будет!

С 23 декабря ежедневно — новогодний мега-кроссворд для детей и взрослых, фотосессия в исторических костюмах «Вперед в историю», клуб настольных игр для детей и взрослых, мастер-классы по изготовлению елочных украшений, поздравительных открыток.

По предварительной записи:

Музыкальная театрализованная программа «Как туляки

Новый год встречали» по выставке «Ёлка во все времена»

Квест «Генерал Мороз» по выставке «Ёлка во все времена»

Театрализованные экскурсии: «Сказка про трёх солдат и Соловья разбойника»,

«Как солдат кашу варил», «Честь имею»

Экскурсия-квест «Ключ истории»

23 декабря

С 10.00 Новогодний кинотеатр для детей, онлайн-демонстрация отечественных мультипликационных фильмов для детей

12.00 Открытие Кремлёвской ёлки: презентация выставки «Ёлка во все времена, новогодний концерт народного коллектива «Театр песни «Притяжение» с игровой программой для детей

14.00 Игровая программа с фотосессией и чаепитием «В гостях у Снегурочки»

Вход на мероприятия бесплатный

24 декабря

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»

14.00 Мастер класс «Тульский ангел» от Ольги Кантиновой

15.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних масок «Новогодний карнавал»

15.30 Фотосессия «Новогодний карнавал»

26 декабря

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»

14.00 Игровое занятие «Как на Руси Новый год встречали» из цикла «Народные

праздники»

16.00 Мастер класс «Новогодняя открытка»

27 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»

14.00 Мастер-класс «Снежинка в технике квиллинг» от Екатерины Зерновой

15.00 Мастер-класс «Сказочные тени» (делаем фигурки для теневого театра) спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»

16.30 Мастер-класс «Сказочные тени» (делаем фигурки для теневого театра) спектакль музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил»

28 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»

14.00 Мастер-класс «Сказочные тени» (делаем фигурки для теневого театра) спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»

16.00 Интерактивное мероприятие «Новогоднее путешествие во Францию»

29 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»

14.00 Мастер-класс «Сказочные тени» (делаем фигурки для теневого театра) спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»

16.00 Мастер-класс «Сказочные тени» (делаем фигурки для теневого театра) спектакль музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил»

30 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»

2 января

14.00 Семейная квест-игра в экспозиции музея «Тульский кремль» «Приключения кота Акинфия»

3 января

11.00, 13.00 Театрализованная экскурсия «Сказка про трёх солдат и Соловья-разбойника»

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»

14.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений

16.00 Квест для детей «Археологические загадки»

4 января

12.00, 18.00 Театрализованная экскурсия «Как солдат кашу варил»

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»

14.00 Новогодняя кремлёвская сказка «Морозное приключение» (на территории кремля с посещением МВК Тульского кремля)

14.00 Игровая программа с фотосессией и чаепитием «В гостях у Снегурочки»

5 января

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»

12.00, 16.00 Театрализованная экскурсия «Честь имею»

14.00 Квест-игра «Властелин кремля» (на территории кремля с посещением МВК Тульского кремля)

14.00 Игровая программа «Дети всей Земли встречают Новый год»

6 января

11.00, 13.00 Театрализованная экскурсия «Сказка про трёх солдат и Соловья-разбойника»

13.00 Рождественский музыкальный спектакль Тульской областной филармонии

В программе возможны изменения, пожалуйста, уточняйте время по телефонам музеев.

Вход на мероприятия по билетам (приобретайте в кассах музеев кремля): взрослые — 250 руб., дети до 16 лет бесплатно (необходимо взять бесплатный билет в кассе), дети до 7 лет только в сопровождении взрослых.