Выходные в Туле: 15-17 января
Кажется, что грядущие выходные после первой рабочей недели созданы специально для домоседов. В программе выходных: несколько интересных спектаклей, вечеринка 90's VS нулевые, а еще киноклуб в «Типографии».
Хулиганы
Где: тульский рок-клуб М2.
Стоимость: 250 руб.
Мальчик, который потерял голос
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб.
С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.
Сюрприз
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1700 руб.
Тульский экзотариум
Когда: 15−17 января, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.
Киноклуб в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
90's VS нулевые
Где: КЦ «Типография».
Мастер-классы в научном центре «Археология и реставрация»
Где: Музейный квартал.
Выставка-исследование современного города
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
20 декабря в Музее станка открылась выставка-исследование современного города. Выставка посвящена таким актуальным темам, как:
- проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
- ощущение свободы и семейная память;
- городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 400 руб.
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