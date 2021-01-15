Выходные в Туле: 15-17 января

Кажется, что грядущие выходные после первой рабочей недели созданы специально для домоседов. В программе выходных: несколько интересных спектаклей, вечеринка 90's VS нулевые, а еще киноклуб в «Типографии».

Когда: 16 января, суббота, 21.00.

Где: тульский рок-клуб М2.

Стоимость: 250 руб.

16 января в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы «Хулиганы». «Хулиганы» — уникальный музыкальный коллектив Тульского происхождения. Творчество группы, хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость. Собравшись в 2017 году, группа тут же привлекла внимание своей оригинальностью.

Когда: 16 января, суббота, 14.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Стоимость: 350 руб.

С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.

Когда: 17 января, воскресенье, 19.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1700 руб.

17 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Сюрприз» по пьесе А. Галина «Сирена и Виктория». Две женщины, одинокие женщины… Одна, непредсказуемая, бесшабашная бизнес вумэн, способная сворачивать горы для достижения результата, берет под свою опеку другую. Интеллигентную, хрупкую и ранимую.

Когда: 15−17 января, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 17 января, суббота, 18.00.

Где: КЦ «Типография».

17 января в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. Поговорим о жанре киберпанк в кино. Инфоповод сейчас более чем актуален, и это связано не только с недавним релизом Cyperpunk2077, но и с событиями в мире. Разберем жанр, обсудим, почему сейчас это более чем злободневно.

Когда: 16 января, суббота, 20.00. Где: КЦ «Типография».

16 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. И вновь соревнование ярких эпох!

Когда: 16−17 января, суббота-воскресенье. Где: Музейный квартал.

Филиал музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале Тулы приглашает на мастер-классы и экскурсии по выставке кладов в субботу и воскресенье.