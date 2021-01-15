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Выходные в Туле: 15-17 января

Выходные в Туле: 15-17 января

Кажется, что грядущие выходные после первой рабочей недели созданы специально для домоседов. В программе выходных: несколько интересных спектаклей, вечеринка 90's VS нулевые, а еще киноклуб в «Типографии».

Хулиганы

Когда: 16 января, суббота, 21.00.

Где: тульский рок-клуб М2.
Стоимость: 250 руб.

Хулиганы

16 января в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы «Хулиганы». «Хулиганы» — уникальный музыкальный коллектив Тульского происхождения. Творчество группы, хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.
 
Собравшись в 2017 году, группа тут же привлекла внимание своей оригинальностью.
 

Мальчик, который потерял голос

Когда: 16 января, суббота, 14.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб.

Мальчик, который потерял голос

С 19 декабря по 30 января в «Октаве» пройдут показы иммерсивного зимнего приключения от Музея станка и театральной компании Барабан «Мальчик, который потерял голос». Кстати, в социальных сетях проходит розыгрыш билетов: для участия необходимо поставить лайк посту, сделать репост в сторис и подписаться на профиль музея.

 

Сюрприз

Когда: 17 января, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1700 руб.

Сюрприз

17 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Сюрприз» по пьесе А. Галина «Сирена и Виктория». Две женщины, одинокие женщины… Одна, непредсказуемая, бесшабашная бизнес вумэн, способная сворачивать горы для достижения результата, берет под свою опеку другую. Интеллигентную, хрупкую и ранимую.
 

Тульский экзотариум

Когда: 15−17 января, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Киноклуб в «Типографии»

Когда: 17 января, суббота, 18.00.

Где: КЦ «Типография».

Киноклуб в «Типографии»

17 января в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. Поговорим о жанре киберпанк в кино. Инфоповод сейчас более чем актуален, и это связано не только с недавним релизом Cyperpunk2077, но и с событиями в мире.
 
Разберем жанр, обсудим, почему сейчас это более чем злободневно.
 

90's VS нулевые

Когда: 16 января, суббота, 20.00.

Где: КЦ «Типография».

90's VS нулевые

16 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. И вновь соревнование ярких эпох!
 

Мастер-классы в научном центре «Археология и реставрация»

Когда: 16−17 января, суббота-воскресенье.

Где: Музейный квартал.

Мастер-классы в научном центре «Археология и реставрация»

Филиал музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале Тулы приглашает на мастер-классы и экскурсии по выставке кладов в субботу и воскресенье.
 

Выставка-исследование современного города

Когда: 15−17 января, суббота-воскресенье, 12.00−21.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Выставка-исследование современного города

20 декабря в Музее станка открылась выставка-исследование современного города. Выставка посвящена таким актуальным темам, как:

  • проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
  • ощущение свободы и семейная память;
  • городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
Авторы работ — ученики проектной школы «Каскад. Тула» — испытали свои творческие возможности в лабораториях «Гибридные практики» и Transit Mode.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 15−17 января, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 400 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
Что посмотреть?

Почему первые «Пираты Карибского моря» — идеальное приключенческое кино? Что нового создатели добавили в два продолжения? И почему четвертая и пятая части не получились, а Джонни Депп в роли Джека Воробья перестал радовать поклонников франшизы?

В новом видеоэссе «КиноПоиск» разбирает культовую серию фильмов «Пираты Карибского моря»: со всеми спойлерами и анализом, что пошло не так.

 

Пираты Карибского моря

Отличный повод пересмотреть фильм, ставший легендой.
 
 

Держите руки в тепле и не забывайте надевать маску!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:52 0
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