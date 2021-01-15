афиша
афиша
Регистрация
Киноклуб в «Типографии»

Киноклуб в «Типографии»

17 января в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. На предстоящей встрече поговорим о жанре киберпанк в кино. Инфоповод сейчас более чем актуален, и это связано не только с недавним релизом Cyperpunk2077, но и с событиями в мире.

Разберем жанр, обсудим, почему сейчас это более чем злободневно. Исключим наиболее известные и крупные релизы жанра, сфокусировавшись на менее хайповых релизах в голосовании.


Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по ссылке.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 января 2021, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Viper Soup Complex
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.