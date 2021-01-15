Киноклуб в «Типографии»

17 января в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. На предстоящей встрече поговорим о жанре киберпанк в кино. Инфоповод сейчас более чем актуален, и это связано не только с недавним релизом Cyperpunk2077, но и с событиями в мире.

Разберем жанр, обсудим, почему сейчас это более чем злободневно. Исключим наиболее известные и крупные релизы жанра, сфокусировавшись на менее хайповых релизах в голосовании.



Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по ссылке.