Киноклуб в «Типографии»
17 января в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. На предстоящей встрече поговорим о жанре киберпанк в кино. Инфоповод сейчас более чем актуален, и это связано не только с недавним релизом Cyperpunk2077, но и с событиями в мире.
Разберем жанр, обсудим, почему сейчас это более чем злободневно. Исключим наиболее известные и крупные релизы жанра, сфокусировавшись на менее хайповых релизах в голосовании.
Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 января 2021, воскресенье
18:00
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽