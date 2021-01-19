Тульский центр диагностики и лечения приглашает на бесплатную консультацию дерматовенеролога

У вас есть родинки, которые вызывают дискомфорт, часто травмируются, начали расти, появились пятна на коже? Вам нужно посетить дерматолога-онколога, чтобы не упустить драгоценное время и не допустить перерождения новообразования в злокачественное состояние.

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ДЕРМАТОЛОГИЯ

Дерматовенеролог Дмитрий Юрьевич Пустынский – врач высшей категории, один из самых опытных врачей города.

Врач высшей категории Диана Сёмина – дерматовенеролог и дерматолог-онколог, трихолог:

Диана Сёмина – Кабинет дерматолога-онколога, дерматовенеролога и трихолога в Тульском центре диагностики и лечения оснащен по последнему слову техники. Здесь есть цифровой дерматоскоп, а также всё необходимое для детального обследования и забора материала для гистологического и других исследований, в том числе определения типа аллергии, для проведения современных малоинвазивных операций с использованием лазера, – рассказала Диана Сёмина. – Это позволяет в максимально короткие сроки установить причину недуга и приступить к лечению.

Наиболее эффективным методом лечения бородавок, родинок и папиллом считается лазерное удаление. Лазер мгновенно прижигает сосуды, поэтому процедура полностью бескровна. Луч действует точно и удаляет только образование, не затрагивая окружающие ткани. Так как ткани не разрезаются, риски занесения инфекции сведены к нулю. Благодаря этому место удаления заживает быстро, рубцов при правильном уходе не остается. Процедура абсолютно безболезненна благодаря использованию местной анестезии и длится всего несколько минут.